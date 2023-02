El Ple del Congrés dels Diputats debatrà aquest dimarts la Proposició de Llei d'ERC per regular el cànnabis de manera "integral" en espais on es fuma tabac. | @EP

Un dels objectius de la Llei, que va presentar ERC en roda de premsa el setembre del 2021, és "despenalitzar" el cànnabis i considerar-lo un medicament al qual es pugui accedir amb recepta mèdica. D'aquesta manera, es legalitzaria el consum de marihuana a llocs on es permet fumar tabac. Això inclouria la possibilitat de consumir cànnabis en espais a l'aire lliure i en propietats privades .

La proposta especifica, no obstant, que només es podria accedir al cànnabis que es cultivi a casa o via associacions cannàbiques sense ànim de lucre . Així, estableix que cada ciutadà podria tenir un màxim de sis plantes a casa i produir un màxim de 480 grams cada any .

A més, la Proposició de Llei també inclou recursos per combatre l'addicció i augmentar la consciència sobre els efectes negatius del consum de cànnabis.

"Volem regular el cànnabis de manera integral per aconseguir reduir-ne el consum, no promoure'l, i el seu ús terapèutic" , va assegurar la diputada responsable de la iniciativa, Marta Rosique, durant la presentació del text.

ERC també vol controlar el cicle del cànnabis (cultiu, transport, tinença, consum, comercialització i dispensació) per "acabar amb les màfies que s'han lucrat davant la manca de regulació existent fins ara".

Segons l' Observatori Espanyol del Cannabis Medicinal unes 120.000 persones a Espanya consumeixen cànnabis amb finalitats terapèutiques/mèdiques . Un consum que, davant de la falta de regulació, "estimula la seva producció i trànsit il·legal i quantitats inassumibles en economia submergida", ha apuntat Rosique.

El Parlament de Catalunya va aprovar el 2017 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada per diferents col·lectius cannàbics amb el mateix objectiu, que va ser tombada pel Tribunal Constitucional . D'aquesta Llei de fa cinc anys neix ara la iniciativa que Esquerra Republicana trasllada al Congrés , ja que aquesta nova norma ha estat treballada amb les entitats que al seu dia ja van participar activament a la negociació de la Llei catalana. Per això, un dels objectius del Grup Republicà és “garantir el respecte competencial a la llei de Parlament de Catalunya ia les ordenances municipals igualment tombades, com les de Barcelona, perquè puguin ser aplicades immediatament”.

En els darrers dos anys s'han presentat tres proposicions de llei al Congrés per regular l'ús terapèutic i recreatiu del cànnabis , totes molt similars. La primera, de Más País , va ser tombada l'octubre del 2021 davant el rebuig de PSOE, PP i VOX. La d´Unidas Podemos encara no s´ha debatut malgrat ser presentada en dates similars i la d´ERC podrà ser finalment abordada aquest dimarts. Cap d'elles té aspecte de prosperar , tenint en compte l'oposició frontal dels grups majoritaris de la Cambra Baixa.

Però els partidaris de la regulació del cànnabis no desisteixen. A finals de gener, Unides Podem, ERC i Bildu van registrar una Proposició No de Llei (PNL) per demanar la regulació del cànnabis no psicoactiu o cànem --aquell el percentatge del qual de tetrahidrocannabinol (THC), la droga euforitzant, és inferior a 1% --, a fi d'"oferir seguretat jurídica als productors i comercialitzadors".

Mentrestant, la Comissió de Sanitat i Consum del Congrés va donar el seu vistiplau el juny del 2022 al cànnabis medicinal, donant al Ministeri de Sanitat un període de sis mesos per dur a terme la seva regularització. Tot i això, aquest termini ja ha conclòs i no s'han produït novetats.