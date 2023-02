Periodisme, amb un 87% d'insatisfacció, és la carrera universitària que menys convenç els estudiants. | @EP

Una de les grans incògnites de molts estudiants que afronten ara la recta final del curs acadèmic de Batxillerat és el desafiament d'escollir a quina carrera universitària accediran. Centenars de milers d'estudiants es troben anualment, per aquestes dates, a la mateixa cruïlla. Cada vegada són menys els que arriben a hores d'ara amb la decisió presa i, per si no n'hi hagués prou, encara tenen per davant l'obstacle d'assolir la nota de tall desitjada.

La decisió d'escollir el teu destí universitari és una qüestió transcendental que comporta l'esdevenir del teu futur acadèmic, en el millor dels casos, per als quatre anys vinents. Molts estudiants, els que a l'hora de seleccionar les opcions, que no tenen clar quina és la seva preferència, acaben decantant-se per altres factors externs com ara les sortides professionals, un salari desitjat o el sou aproximatiu que ofereixen els treballs amb aquestes sortides.

CURSES MÉS SATISFACTÒRIES

L'estudi publicat per la web especialitzada ZipRecruiter, ha revelat quines són les carreres més rebutjades i les que més satisfacció aporten als estudiants. A partir de les dades recollides per l'entitat als Estats Units, el 44% dels demandants d'ocupació es penedeixen d'haver elegit la carrera universitària. Les carreres de Ciències de la Informació i Informàtica i Criminologia són les llicenciatures amb més grau de satisfacció. Un 72% dels enquestats tornarien a repetir la seva elecció avui dia.

A la classificació, els segueixen les Enginyeries (71% de satisfacció), Infermeria (71%), Medicina (67%), Administració d'Empresa (67%), Finances (66%) i Psicologia (66% de satisfacció); respectivament.

ESTUDIANTS MÉS INSATISFETS

A l'altra banda de la balança, els alumnes més insatisfets amb la carrera universitària triada són els de periodisme. El 87% dels enquestats es penedeixen d'haver elegit la llicenciatura. Les carreres que segueixen a la llista són Sociologia i Literatura Universal, amb un 72% d'alumnes insatisfets; Comunicació (64%), Educació (61%), Màrqueting (60% d'insatisfacció), Ciències Polítiques (56%), i tancant la llista, Biologia i Literatura Anglesa, comparteixen un 52%.

Entre els estudiants penedits amb la seva llicenciatura, la majoria assenyala que, avui dia, es decantarien per alguna carrera orientada a la informàtica o a la direcció d'empreses. L'estudi també reflecteix que la bretxa entre homes i dones s'incrementa als estudis de ciències informàtiques.