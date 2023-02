Foto: Europa Press



El judici a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs , per presumptament fraccionar contractes quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) segueix aquest dilluns 20 de febrer amb els interrogatoris els altres dos acusats a la causa: el beneficiari dels contractes, Isaïes H., i Andreu P., que suposadament el va ajudar a preparar els pressupostos i factures que presentava.

La declaració de Borràs també estava prevista per a aquest dilluns però la seva defensa va demanar traslladar el seu interrogatori al final del judici, un cop s'hagin exposat totes les proves, i per això declararà dilluns 27 de febrer.

En les seves declaracions, Isaïes H. i Andreu P. previsiblement plasmaran l'acord que han aconseguit les seves defenses amb la Fiscalia per rebaixar les seves condemnes a canvi de confessar, i que per part seva Borràs considera que li causa "indefensió" perquè tots tres havien preparat conjuntament la defensa per al judici.

La Fiscalia demana per a Borràs una condemna de sis anys de presó, 21 d'inhabilitació i multa de 144.000 euros pels presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental; i l'acusació provisional (que pot canviar al final del judici) reclama per a Isaías H. sis anys de presó i tres per a Andreu P.