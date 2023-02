Foto: Europa Press



Isaías H., beneficiari dels 18 contractes que Laura Borràs presumptament va fraccionar per adjudicar-los a dit quan dirigia la Institució de les Lletres Catalans (ILC), ha confessat al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que van pactar fraccionar el seu treball per a la ILC a contractes d'obra i servei que no superaven els 18.000 euros.

Durant l'interrogatori de la fiscal aquest dilluns 20 de febrer, Isaïes H. ha contestat afirmativament quan aquesta li ha preguntat si va acordar amb Borràs un "contracte encobert que aniria desenvolupant any rere any i acomodant les necessitats informàtiques de la institució".

Igualment, ha detallat que presentava el pressupost de la seva feina, que sabia que s'acceptaria, acompanyat de dos "pressupostos comparsa" que sabia que serien rebutjats.