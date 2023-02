Una vista aèria de Barcelona. Foto: Europa Press

L' àrea metropolitana de Barcelona presenta una "pressió més gran de demanda" d'habitatge en venda que la capital, segons un estudi d'Idealista presentat aquest dilluns 20 de febrer, que analitza la demanda relativa a la compravenda d'habitatges, basada en el nombre d'interaccions per anuncis publicats durant el 2022.



La demanda a Barcelona no ha deixat de créixer des de la prepandèmia i ocupa el cinquè lloc a la llista de poblacions de la província, però s'ha vist superada per un interès més gran en l'oferta de Molins del Rei (2.636 euros per metre quadrat), Cervelló (1.919) o Santa Coloma de Cervelló (2.036), ha informat la plataforma especialitzada.