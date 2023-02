Foto: Europa Press



Els passatgers que transitin pels aeroports espanyols no hauran de treure líquids i portàtils del seu equipatge als controls . Aena té previst implantar nous escàners amb raigs X en 3D que permetran inspeccionar els equipatges sense obrir-los. Madrid-Barajas i Barcelona-El Prat seran els pioners en implementar el sistema el proper any.

El gestor aeroportuari ha confirmat a Europa Press que farà una "important" inversió en tecnologia EDSCB (Explosive Detection System for Cabin Baggage) tot i que a Espanya no és obligatòria.

Aquests sistemes són equips amb tecnologia de raigs X que generen una imatge en 3D, cosa que facilita la inspecció dels equipatges: ja no caldrà treure els dispositius electrònics en safates separades ni els líquids en bosses de plàstic per passar el control, estalviant temps al viatger, sense perdre seguretat en el procediment. "La seguretat és prioritària per a Aena, que aposta per les últimes tecnologies per col·locar-se a l'avantguarda dels aeroports més segurs", asseguren des del gestor aeroportuari.



Els nous controls suposaran un avenç tant en la millora de la seguretat com en la comoditat del passatger. Actualment els líquids, perfums, cremes, aerosols, escumes, gels, xampú i pasta de dents havien d'anar en envasos individuals de capacitat no superior a 100 mil·lilitres, continguts al seu torn en una bossa de plàstic transparent amb sistema d'obertura/tancament i de capacitat no superior a 1 litre (bossa d'aproximadament 20 x 20 centímetres).

Només es pot transportar una bossa per passatger, inclosos nens i aquella bossa havia de col·locar-se en safates del control de seguretat, fora de l'equipatge. Amb la nova normativa, els viatgers podran portar pots de neteja com colònies, cremes o maquillatges de mida mitjana o familiar, tal com avança El País. Actualment, les úniques begudes, productes de cosmètica i perfums permesos eren aquells que es compren a l'aeroport en bosses de seguretat homologades i precintades, i que continguin el rebut de la compra.

Els escàners que utilitzen aquesta tecnologia ja s'estan provant als aeroports londinencs de Heathrow, Gatwick i Stansted, i el govern del Regne Unit ha anunciat que canviarà les normes de seguretat perquè estiguin operatius el 2024.