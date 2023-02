El president de Renfe , Isaías Táboas , i la secretària d'Estat de Transports, Isabel Pardo de Vera , han presentat la seva dimissió a la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez , qui les ha acceptat, segons han confirmat a Europa Press en fonts properes al Ministeri, per la polèmica dels trens de Cantàbria i Astúries.

Arxiu - Un AVE de Renfe estacionat en una de les vies de l'estació Porta d'Atocha-Almudena Grans @ep

La ministra ha traslladat a tots dos el seu reconeixement i agraïment per la feina exercida en els seus respectius càrrecs. Des de Transports defensen que aquest relleu "permetrà posar en marxa un canvi amb què el Ministeri vol començar una nova etapa tant a la Secretària d'Estat com a l'operador ferroviari".

Aquestes dimissions s'han donat només una hora abans que la ministra es reuneixi amb els presidents de Cantàbria i d'Astúries, Miguel Ángel Revilla i Adrián Barbón, per donar explicacions sobre el problema que hi ha hagut sobre les dimensions i el disseny dels trens de Rodalies per a aquestes dues comunitats. Aquestes comunitats han reclamat també cessaments, compensacions i que s'agilitin els terminis per arribar-hi. La reunió se celebrarà, a partir de les 16.30 hores, a la seu del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a Madrid.

A part dels cessaments, tant Revilla com Barbó ja han avançat que en aquesta trobada demanaran la gratuïtat de les Rodalies a les seves respectives comunitats com a compensació per la "nyapa" dels trens i reclamaran més unitats sense que això suposi retards del contracte actual i advocarà perquè es dugui a terme amb un contracte a part.

A principis de febrer, Adif i Renfe, les dues empreses públiques dependents del Ministeri de Raquel Sánchez, ja van cessar dos alts càrrecs: Adif, el titular de la seva direcció d'Inspecció i Tecnologia; i Renfe, el responsable en Gestió de Material a la Direcció Tècnica i d'Operacions.

EXPERIÈNCIA DE TÀBOES



El president de Renfe és llicenciat en Història i ha obtingut diplomes de postgrau en Funció Gerencial a l'Administració Pública a Esade i en direcció de Màrqueting a EADA. Ha desenvolupat la carrera professional entre l'Administració Pública i el sector privat.

Al sector públic, va ser secretari d'Estat de Transports (2010-2011), secretari general de la presidència de la Generalitat de Catalunya (2006-2010) i director del gabinet del ministre d'Indústria (2004-2006).

Anteriorment va ser director de Comunicació i Relacions Institucionals de Renfe i delegat de Patrimoni i Urbanisme a Catalunya i Aragó (1991-1996).

A l'àmbit privat, ha estat vinculat a la Universitat Oberta de Catalunya com a director d'Editorial UOC i Eureca Media SL (1996-2004) i com a director de Projectes (2012-2013).

PARDO DE VERA



Per la seva banda, Pardo de Vera és enginyera de Camins, Canals i Ports per la Universitat de la Corunya (juliol 2001). Després de treballar al sector privat de l'enginyeria i consultoria de projectes d'infraestructures ferroviàries i de carreteres, va ingressar a Adif a través de l'Oferta d'Ocupació Pública l'any 2007.

Des d'aquell moment i fins al 2015, va exercir llocs successius de direcció d'Obra, cap d'Infraestructures i gerent d'àrea en la construcció de la línia d'alta velocitat Madrid-Galícia. Al final d'aquell any, va sol·licitar una excedència a Adif i va ser nomenada directora de Mobilitat i Infraestructures de la Diputació de Pontevedra.

El juny de l'any 2016 es va reincorporar a l'ens ferroviari com a número dos de l'entitat, i va compatibilitzar el càrrec de directora general d'Explotació i Construcció d'Adif amb el de directora general d'Adif Alta Velocitat, càrrecs que ha exercit fins que el juny de 2018 va ser nomenada presidenta d'ambdues entitats públiques, responsabilitat que ha exercit des de llavors.