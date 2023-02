Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha donat per escapçada la facció "més violenta" dels Latin Kings a Espanya, la qual buscava assegurar el territori davant de bandes rivals i intentar expandir-se a altres zones, a través de l'anomenada Operació Torcidos , que ha permès la detenció de 16 persones, entre les quals hi ha el fundador de l'organització a Espanya.

L'operació, iniciada el 2021 arran d'una agressió amb armes blanques a la localitat madrilenya de Galapagar , va derivar en unes investigacions que han permès conèixer les activitats d'aquesta facció no reconeguda per l'estructura original dels Latin Kings i que buscava tornar als orígens de lorganització.

Precisament el cap de la mateixa era el fundador dels Latin Kings a Espanya, Eric Javier Velastegui, que complia condemna a la presó corunyesa de Teixeiro i que intentava reconstruir la seva banda a través d'aquest capítol de 'torcidos' o dissidents de l'estructura original, de la qual el líder havia estat expulsat arran de la seva condemna, entre altres delictes, per violació, una mica rebutjat per les normes d'aquesta banda.

Entre els detinguts també hi ha un menor d'edat i una dona, parella de Velastegui i que, segons els responsables de la investigació, col·laborava en les activitats d'expansió d'aquesta banda, a la qual s'han intervingut diverses armes blanques de grans dimensions i que pretenia acumular augmentar el seu arsenal, també amb alguna arma de foc.

L'operació, que va ser explotada la setmana passada a la Comunitat de Madrid i Galícia, ha estat presentada aquest dilluns a la seu de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid a Tres Cantos per la delegada del Govern a la regió, Mercedes González, així com del general cap de la zona nord de la Comandància madrilenya, José Antonio Berrocal, i del tinent coronel Carlos Caro, responsable de Policia Judicial i Informació de la Benemèrita a Madrid.

CONTACTES AMB LA CENTRAL A CHICAGO

Segons han explicat els responsables de la investigació, aquesta banda havia tractat sense èxit d'obtenir el suport de la prefectura central dels Latin King a Chicago , per la qual cosa encara que no consten enfrontaments entre els torçats i la facció original a Espanya, fundada precisament per Velastegui cap a l'any 2000, la Guàrdia Civil sí que tenia coneixement de les seves diferències, de manera que les disputes violentes entre ells "podien haver saltat en qualsevol moment".

Per finançar-se, els membres d'aquest capítol recorrien tant a robatoris amb violència i intimidació com a amenaces i tràfic de drogues. Així mateix, solien recórrer a esdeveniments de participació obligatòria en què recaptaven fons.

Els agents de la Guàrdia Civil també han acreditat una activa tasca de captació de menors a col·legis tant de Galapagar com de municipis veïns. En aquest sentit, han constatat les dificultats que aquests joves tenien per abandonar la banda, una actitud que comportava sancions.

Entre el material intervingut als cinc domicilis registrats, figuren armes blanques de grans dimensions com matxets, targetes per a telèfons mòbils, un ordinador portàtil, complements simbòlics com gorres o joies, inclòs el collaret que utilitzava el líder de la banda als seus permisos penitenciaris, així com 2.600 euros, documentació i 'literatura' amb les normes i filosofia de la banda. Dels 16 detinguts, el Jutjat ha decretat mesures cautelars per a dotze.

Coneguts com Latin Kings, la Sagrada Tribu American Spain va ser fundada a començaments d'aquest segle per Velastegui, nascut a l'Equador el 1977, encara que va ser expulsat de la mateixa després de la seva condemna. Actualment, segons els investigadors, la banda original tracta de desvincular-se de les activitats violentes, cosa que hauria portat aquesta facció a deslligar-se i buscar el seu propi camí dins de les activitats il·lícites.

INVESTIGACIÓ A RES D'UNA AGRESSIÓ

L'operatiu, que es va iniciar després d'una agressió el 2021 en què membres d'aquesta banda van atacar tres persones que van confondre amb integrants de grups rivals, ha estat duta a terme pel Grup d'Informació de la Comandància de la Guàrdia Civil de Madrid, amb el suport de la Prefectura d'Informació (UCE-3) i la Secció d'Informació de la Zona de la Guàrdia Civil de Galícia, així com de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comandància de Madrid (USECIC) i del Servei Cinològic, amb la coordinació i direcció del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Collado-Villalba (Madrid).

A més, el dispositiu policial per a l'explotació d'aquesta operació ha comptat amb la participació d'agents del Servei d'Informació de la Guàrdia Civil, de la USECIC de Madrid, així com la col·laboració de la Policia Municipal de Madrid i la Policia Local de Galapagar, i Institucions Penitenciàries.

Durant la roda de premsa, la delegada del Govern ha destacat l'esforç que els membres de la Guàrdia Civil estan desenvolupant dins del pla especial contra bandes juvenils violentes, que el primer any de vigència i, a la demarcació de l'Institut Armat, ha permès la identificació de 26.520 persones, 132 detencions, 143 confiscacions d'armes i 3.196 actes de droga.

A través de les investigacions, els agents van aconseguir esbrinar que el grup agressor estava compost per integrants dels Latin King de Galapagar, l'objectiu del qual era agredir membres de la banda dels Trinitaris de Collado Villalba, tot això en l'àmbit de la defensa territorial que usualment practiquen aquests grups.

La Guàrdia Civil va poder constatar el creixement de l?activitat delinqüencial exercida per aquestes bandes mitjançant robatoris amb violència, amenaces, lesions i tràfic de drogues; accions majoritàriament comeses al municipi madrileny de Galapagar i altres municipis limítrofs, en la majoria dels il·lícits per individus investigats en l'Operació Confós.