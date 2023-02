Una habitació dun pis a Barcelona. Foto: Fotocasa

Tot i que l'article 47 de la Constitució Espanyola declara que tots els ciutadans tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat i atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectiu aquest dret, realitat és que cada cop és més costós accedir a aquest dret.

Sense anar més lluny, les dades més recents de la consultora Spotahome, especialitzada en lloguers de mitjana i llarga durada, apunten que l'augment de preus que viu el món, derivat per la guerra d'Ucraïna, també ha arribat a aquest àmbit. Per ser exactes, la plataforma apunta que el cost del lloguer d'una habitació a Barcelona (i també a altres ciutats de l'estat com Madrid) ha pujat un 40% .

A més, incideixen que el repunt és especialment significatiu a partir del tercer trimestre del 2022 , a partir del mes de juliol, i que l'augment ha situat el preu del lloguer al nivell del 2019 , mesos abans de l'impacte de la pandèmia del coronavirus, que va provocar que baixessin els preus de forma significativa.

MÉS DE 600 EUROS AL MES

Segons les dades, el col·lectiu dels universitaris és un dels que pateixen en primera persona aquest augment; i és que 8 de cada 10 lloguers d'habitacions a la capital de Catalunya els fan joves que estudien algun grau o postgrau en alguna universitat.

Alguns (no tots) tenen la possibilitat de treballar, però veuen com la despesa en habitatge es converteix en la seva principal despesa mensual, ja que la mitjana a Barcelona és de 600 euros. D'aquesta manera, la ciutat és la localitat on el preu mitjà és més alt, superant Madrid (una mica per sobre dels 550 euros) i Palma de Mallorca (516 euros).

Cal destacar que aquestes quantitats, segons la consultora, s'inclouen els subministraments bàsics, com ara les factures d'Internet, llum i aigua.

Per acabar, les dades publicades per Spotahome també apunten que a València també s'està disparant la demanda d'habitacions.