L'anunci. Foto: Twitter (@ferrantrigoc)

"No és un pa tumaca però també n'estic ric". Aquest missatge en un català ple de faltes d'ortografia s'ha pogut veure a alguns autobusos que circulen per Barcelona . Es tracta d'una campanya publicitària de Kentucky Fried Chicken, que ha tornat a aixecar butllofes per la mala ortografia.

La periodista Mar Vila va ser la primera que va publicar el post al seu perfil de Twitter, el passat diumenge 19, i a partir d'aquell moment van començar a arribar reaccions crítiques cap a la companyia nord-americana especialitzada en pollastre fregit.

Tant ciutadans com personalitats com Toni Soler van criticar la nul·la sensibilitat de KFC amb la llengua catalana, en missatges més o menys crítics i contundents.

De fet, dilluns passat 20 de febrer, La tarda de Catalunya Ràdio va apuntar que Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ja ha retirat la campanya dels seus busos.