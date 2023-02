Cupón de Igualdad Salarial / Grupo Social ONCE

El Grup Social ONCE defensa en la imatge dels seus tradicionals cupons la fi de la bretxa salarial entre dones i homes i reivindica l'eliminació de les bretxes de gènere que afecten les primeres i, molt especialment, a les dones amb discapacitat.

Per això, dedica el cupó del proper 22 de febrer al Dia de la Igualtat Salarial i el del 8 de març al Dia Internacional de les Dones, en coincidència amb les dues commemoracions. El Grup Social ONCE predica amb l'exemple amb un increment de dos punts percentuals en el nombre de dones en plantilla el 2022, al voltant de 32.000, moltes d’elles amb discapacitat.

Són en total 10 milions de cupons que recorreran tots els punts del país per reivindicar-ne la plena igualtat.

Amb aquests cupons, el Grup Social ONCE “reivindica l'eliminació de la bretxa salarial per qüestió de gènere i, com no podria ser d’altre manera, la doble discriminació que hi ha, moltes vegades, en sumar la discapacitat, amb l'objectiu d'aconseguir una societat amb les mateixes oportunitats per a totes les persones”, destaca Enric Botí, delegat d’ONCE Catalunya. I afegeix: “Per al Grup Social ONCE, el talent no té sexe ni edat, el més prioritari és detectar talent amb discapacitat capaç de treballar en igualtat de condicions retributives, una cosa present transversalment en totes les categories”.

Al Grup Social ONCE treballen ja al voltant de 32.000 dones amb iguals condicions salarials i oportunitats de millora professional amb els seus companys. Actualment, més del 62% de la plantilla global té discapacitat i un 44% és femenina. Una altra dada interessant és que les dones ocupen actualment, a l'ONCE, el 47% dels comandaments intermedis.

85 ANYS DE #IGUALES

Des dels seus orígens, l'ONCE, que enguany fa 85 anys, va decidir que els que ocupin llocs de treball d'igual valor cobrin el mateix, independentment que siguin dones o homes o que tinguin discapacitat o no. I això ja era molt important als anys 40, 50 o 60 del segle passat, quan les treballadores de l'ONCE de llavors requerien fins i tot del permís dels seus marits per obrir un compte bancari on poder gestionar els seus estalvis.

BRETXES SALARIALS

Les dades de diferències salarials entre persones amb i sense discapacitat i, especialment entre les dones, no deixen lloc al dubte (tot i que l'INE només ha actualitzat dades del 2021 per a la resta de població, sense la distinció amb/sense discapacitat) i ens obliga a referir-nos als salaris mitjans de 2020.

Per a la mitjana de treballadors i treballadores per compte aliè, la diferència entre persones amb discapacitat i sense en el salari mitjà anual del 2020 es va situar en un 17,8%, és a dir, gairebé 5.000 euros menys a l'any (de 20.799 a 25.305). Per sexe, els homes amb discapacitat van guanyar un 21% menys, mentre que les dones amb discapacitat van cobrar de mitjana un 15% menys que aquelles sense discapacitat. La bretxa s'agreuja amb l'augment de l'edat.

I si comparem únicament les persones amb discapacitat, resulta que el salari dels homes amb discapacitat supera el 12,5% el de les dones amb la mateixa condició. Aquesta bretxa per al total de treballadors i treballadors amb discapacitat i sense ascendeix al 19%.

Aquesta situació es repeteix en altres realitats, si bé s'entreveuen dades més positives en relació amb les dones amb discapacitat el 2020. Partint de la base que les persones amb discapacitat tenen una taxa d'ocupació mitjana que no arriba a la meitat de la resta de la població, mentre que la taxa d'atur supera en sis punts la general, el 2020, però, les dones amb discapacitat van trencar la tendència i van elevar un 1,2% la taxa d'ocupació, van rebaixar dos punts la taxa d'atur i van créixer dos punts més en taxa d'activitat, tot això mentre la resta de categories analitzades empitjorava o es mantenia estable.