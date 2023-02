Foto: Fundación ONCE

La Fundación ONCE ha estat seleccionada per la Comissió Europea per liderar un consorci que crearà el Centre Europeu d'Accessibilitat, anomenat AccessibleEU, el qual promourà la implementació de les polítiques sobre accessibilitat en els estats membres de la Unió Europea (UE).

La creació d’AccessibleEU és una de les iniciatives emblemàtiques proposades per la Comissió Europea en l'Estratègia per als Drets de les Persones amb Discapacitat 2021-2030. Servirà per augmentar la coherència de les polítiques d'accessibilitat i facilitar l'accés als coneixements pertinents.

AccessibleEU reunirà les autoritats nacionals responsables d'implementar i garantir el compliment de les normes d'accessibilitat amb els experts i professionals de tots els àmbits de l'accessibilitat, amb la finalitat de compartir bones pràctiques, inspirar el desenvolupament de polítiques tant nacionals com europees i impulsar eines i normes orientades a facilitar la implementació del Dret de la Unió Europea.

El consorci està liderat per la Fundación ONCE, entitat referent en accessibilitat a nivell internacional, la Universitat austríaca Johannes Kepler de Linz i la Xarxa Europea de Turisme Accessible (ENAT), la seu de la qual està a Brussel·les.

Així mateix, l'Associació Espanyola de Normalització (UNEIX) i l'Associació Europea de Proveïdors de Serveis per a Persones amb Discapacitat (EASPD), també formen part del projecte.

L'objectiu principal del Centre de Recursos d'Accessibilitat, que no tindrà una seu física, és facilitar l'aplicació pràctica de la legislació de la Unió Europea sobre accessibilitat per millorar la disponibilitat de productes, serveis i infraestructures més accessibles a la UE.

En aquest sentit, es posarà en marxa una biblioteca en línia sobre accessibilitat que inclourà accés directe, a través d'enllaços, a les bases de dades més importants sobre legislació, estàndards, documentació sobre accessibilitat i productes i tecnologies d'assistència, entre altres.

A més, el centre de recursos es proposa la creació d'una comunitat d'experts en accessibilitat, connectar a totes les parts interessades en aquesta matèria, crear una finestreta única de coneixement, desenvolupar un programa de formació de professionals i fomentar l'estandardització tècnica i la participació de les persones amb discapacitat en els seus mecanismes.

Finalment, AccessibleEU oferirà directrius sobre com implementar polítiques de discapacitat en els diferents sectors i vetllarà pel compliment dels diferents estàndards i directrius sobre accessibilitat. Per a això, es dissenyarà una metodologia innovadora que permeti a les organitzacions autoavaluar-se en la matèria.