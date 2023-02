Nieve en Barcelona / @EP

El fred tornarà a la península Ibèrica durant els propers dies a causa de la formació d'una Depressió Aïllada en Nivells Alts, més conegut com a DANA o "gota freda". Aquest descens pronunciat de les temperatures pot provocar que hi hagi nevades en cotes baixes, de fins a 400 metres, a partir del dijous.

Per tant, a partir de la meitat de setmana tornarà el fred hivernal i falta per veure encara on tindrà lloc la gota freda. El METEOCAT també ha alertat que "no queda clar quin serà l'abast d'aquesta depressió", ja que hi ha dos escenaris possibles.

Per una banda, el model del Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini (ECMWF) indica que la precipitació serà extensa i generosa, mentre que el model Global Forescast System (GFS) apunta que es concentrarà sobretot al Pirineu, "on es podria acumular un gruix de neu >20 cm. a partir dels 1.200 m."

El dimecres, la cota de neu baixarà a un 600-800 metres, i pot arribar als 400 m. El dijous pot ploure al Principat, al País Valencià i a les Illes, i també pot haver-hi gelades a les zones de muntanya, on les temperatures poden arribar als -10ºC.