Estudiant / @EP

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts 21 de febrer una partida de 2.520 milions dʻeuros per a beques, que arribaran a un milió dʻalumnes, i un subsidi universal que tindrà un import de 400 euros per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu perquè les famílies puguin fer front a la pujada de preus.

"És una de les mesures més importants del Govern, més d'1 milió de joves es podran beneficiar d'aquesta partida de beques. Quants joves no podrien continuar estudiant sense aquestes beques?", ha preguntat la ministra d'Educació i Formació Professional, Pilar Alegría, durant la seva compareixença a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Per crear aquesta ajuda universal als estudiants que pateixin algun tipus de discapacitat, el Govern destinarà 200 milions d'euros, que beneficiaran més de 240.000 alumnes per contribuir a tenir un sistema educatiu més inclusiu.

"Són 400 euros d'ajuda complementària que rebran aquells estudiants que se'ls acredita una discapacitat superior al 33%, que tenen un trastorn greu de conducta, del llenguatge o de la comunicació; o que tenen l'espectre de l'autisme", ha explicat Alegria .

El subsidi universal per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu és compatible amb la beca que cada estudiant pugui percebre en funció de la situació econòmica familiar i les circumstàncies personals de necessitat educativa especial.

Així ho reflecteix el reial decret pel qual s'estableixen les quanties de beques i ajuts a l'estudi per al curs 2023-2024, que justifica aquest subsidi universal pel fet que les famílies amb fills que tenen aquestes necessitats assumeixen uns costos addicionals “molt significatius" per atendre els requeriments vitals dels seus fills, cosa que, unida a les circumstàncies econòmiques actuals, fa necessari un suport extraordinari, que se sumarà a les quanties que ja figuren a la convocatòria, resultant un increment addicional de les ajudes amb aquest subsidi .

L'objectiu amb aquest ajut és garantir la igualtat en l'accés a l'educació i evitar qualsevol obstacle de naturalesa socioeconòmica que dificulti o impedeixi l'exercici del dret fonamental esmentat. La norma respecta, així mateix, el principi de proporcionalitat, “ja que no conté restriccions de drets ni imposa obligacions als seus destinataris”.

INCREMENT DE 900 EUROS A LA QUANTIA DE LA BECA DE RESIDÈNCIA

Així mateix, el Reial decret estableix un increment en la quantia de la beca de residència a la convocatòria anual de beques de caràcter general per a estudis postobligatoris, que assolirà un import de 2.500 euros, davant dels 1.600 del curs anterior , i que beneficiarà més de 125.000 estudiants.

Aquest increment està orientat a facilitar que els alumnes puguin continuar els seus estudis en una localitat diferent de la pròpia, amb especial incidència en famílies d'entorns rurals, particularment de l'Espanya buida, els fills dels quals s'han de desplaçar i residir a altres ciutats per poder cursar estudis postobligatoris.

"Fins ara, pel complement de residència rebien 1.600 euros, a partir del curs 2023-2024 rebran 900 euros més. Es beneficiaran fonamentalment molts joves de poble, de petites i mitges ciutats, que per poder estudiar s'han de anar a una capital més gran", ha explicat la ministra d'Educació i Formació Professional.

Una altra de les novetats de la nova partida de beques és que han avançat quatre mesos la gestió de les beques. Així, els estudiants poden presentar la sol·licitud de beques a partir del mes de març. "Durant els mesos de març i abril els joves podran presentar les sol·licituds de beques perquè a l'agost i setembre se'ls pugui comunicar si compleixen les condicions i durant el darrer trimestre del 2023 comencin a rebre la quantia de la beca", ha apuntat la ministra.

D'altra banda, Alegria ha defensat l'educació pública a Espanya, destacant que els percentatges de la seva representació arriben al 64%, mentre que la privada concertada representa el 33% i la privada un 3%. "L'estadística que tenim al Ministeri és que l'increment ha millorat respecte a l'educació pública, que va guanyant el posicionament", ha precisat.

BEQUES DE CARÀCTER GENERAL

Les quanties de les beques a lestudi de caràcter general serà de 1.700 euros la quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant; de 2.500 euros la lligada a la residència del sol·licitant durant el curs; de 300 euros la beca bàsica, que serà de 350 euros en cas de cursar cicles formatius de Grau Bàsic; i la quantia lligada a l'excel·lència en el rendiment acadèmic serà entre 50 i 125 euros.

Igualment, el document recull una quantia addicional de 442 euros per a les persones beneficiàries de beques i ajuts a l'estudi amb domicili familiar a l'Espanya insular o Ceuta o Melilla que es vegin en la necessitat d'utilitzar transport marítim o aeri per accedir al centre docent en què cursen els seus estudis des del seu domicili.

Aquesta quantitat addicional serà de 623 euros per als qui tinguin domicili familiar a les illes de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera, El Ferro, La Palma, Menorca, Eivissa i Formentera.

Els alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu rebran el curs vinent fins a 862 euros d'ajuda d'ensenyament; fins a 617 euros dajuda de transport escolar; fins a 574 euros dajuda de menjador escolar; fins a 1.795 euros dajuda de residència escolar; fins a 442 euros d'ajut per al transport de cap de setmana; fins a 308 euros dajuts per a transport urbà; fins a 204 euros dajuda per a material escolar; fins a 913 euros d'ajut per a reeducació pedagògica; i fins a 913 euros dajuda per a reeducació del llenguatge, a més dels 400 euros de subsidi universal per a despeses addicionals de caràcter general.