Mapa interactiu dels llocs que va visitar Albert Einstein a Barcelona - FCRI

La visita del científic Albert Einstein a Catalunya compleix aquest dimecres 100 anys, en una estada que es va allargar durant uns quants dies a Barcelona i altres ciutats catalanes i que va causar una gran expectació.

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI) ha recordat aquest dimarts que Einstein, convidat per la Mancomunitat de Catalunya, va estar del 22 de febrer a l'1 de març del 2023 a Catalunya, on va visitar Barcelona , Terrassa , Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Poblet i l'Escola de Francolí (Tarragona).

El científic català Esteve Terradas va ser qui va cursar la invitació al Premi Nobel de Física, que va acceptar visitar Barcelona el 1921, i un any després es van reunir a Berlín per concretar-ne els detalls.

El científic va arribar a Barcelona amb tren a l'Estació de França el 22 de febrer i va dur a terme diverses xerrades a l'Institut d'Estudis Catalans --va pronunciar tres conferències-- i la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, i va visitar la Escola Industrial, Escola del Mar i Ajuntament de Barcelona, així com el Monestir de Poblet o el monestir de Sant Cugat del Vallès.

La FCRI commemora el centenari de l'estada del científic a Catalunya amb el portal 'Einstein a Catalunya' ( https://einstein.fundaciorecerca.cat ), que permet reviure el seu dia a dia, què va dir, què va fer i el ressò públic, així com detallar l'itinerari del premi Nobel mitjançant un mapa interactiu.

El portal apropa la figura d'Einstein i les seves aportacions científiques i descriu el context en què es va produir la visita a Catalunya, i els usuaris podran trobar el menú signat pel científic del sopar que li va oferir el polític Rafael Campalans, que estava escrit en llatí i tots els plats feien una referència a la teoria de la relativitat.

També inclouen cartes escrites pel premi Nobel, referències que Einstein va fer sobre Catalunya i la ciutat de Barcelona, o els detalls de les factures de les flors que durant la visita va rebre la seva dona Elsa.

La FCRI farà un reconeixement específic durant el 2023 a aquelles localitats que van acollir Einstein, lliurant als seus representants municipals les distincions 'Ciutat Einstein', una sèrie de plaques commemoratives de l'esdeveniment, sent els primers L'Espluga de Francolí i Terrassa aquest dissabte.

BENNAL CIUTAT I CIÈNCIA



La Biennal Ciutat i Ciència, que se celebra aquesta setmana a Barcelona, commemorarà aquesta efemèride amb dues activitats: un taller que exposarà alguna de les contribucions d'Einstein i un acte institucional, tots dos dijous a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona.

El taller comptarà amb diverses presentacions curtes que exposaran les contribucions d'Einstein al coneixement, i un acte institucional en què es faran dues exposicions sobre la visita del científic a Barcelona i sobre els treballs que s'estan fent a Catalunya sobre els temes associats amb el treball , amb la participació d'Antoni Roca, Xavier Roqué i Xavier Obradors.