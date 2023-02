Exemplars de porcs senglars - GOVERN

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha declarat l'emergència cinegètica als massissos de Rocacorba i les Gavarres (Girona) amb 38 municipis afectats de les comarques del Gironès, el Baix Empordà i el Pla de l'Estany i un de la Garrotxa.

En aquestes dues masses boscoses --87.841 hectàrees-- hi ha densitats molt altes de porc senglar, concretament uns 16 porcs senglars per quilòmetre quadrat , que "originen danys reiterats als camps agrícoles", ha informat el Govern en un comunicat d'aquest dimarts.

Per aquest motiu, s'ha activat aquesta mesura que forma part del Pla de xoc del departament per reduir les densitats de les poblacions de porcs senglars, i que se celebra "només en aquells espais on conflueixen la conflictivitat del porc senglar sobre l'agricultura".

L'objectiu és "agilitzar els procediments administratius" per aconseguir resultats en el menor temps possible, disminuir les poblacions de porc senglar i els danys , i permetre l'execució subsidiària de mesures excepcionals de gestió cinegètica si cal.

Això vol dir que, en el cas que les persones titulars d'aquestes zones de caça –a través dels caçadors– no puguin complir els objectius de captura establerts per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de l'espècie amb els mitjans que disposa, "es podrà acordar l'execució per assolir els objectius per part de l'Administració".

Si en una determinada comarca o àmbit territorial hi ha abundància d'una espècie cinegètica --com poden ser els porcs senglars o els conills-- de manera que "resulti perillosa o perjudicial per a les persones o perjudicial per a l'agricultura, la ramaderia, els terrenys forestals, les espècies protegides o la caça", el departament ha de declarar l'emergència cinegètica a la comarca o àmbit afectats.

OBJECTIUS DE CAPTURES



La Conselleria estableix el nombre mínim de captures a 21 Àrees Privades de Caça (APC) de les Gavarres i 9 APC a Rocacorba, que caldrà assolir des de l'inici d'aquesta temporada de caça i mentre l'emergència cinegètica estigui vigent.

En el període que va del setembre del 2022 al 31 de maig d'aquest any, al massís de les Gavarres les captures a assolir són de 4.492 ia Rocacorba de 2.234; i l'objectiu de densitats de porc senglar que es persegueix és entre 4 i 5 porcs senglars per quilòmetre quadrat.

La prioritat és aplicar "la selectivitat en la seva captura, sempre que sigui possible", i capturar individus joves davant dels adults, i femelles davant de mascles.