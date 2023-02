Exterior de la façana principal dels Jutjats de Vigo @ep

La secció sisena de l'Audiència Provincial de Pontevedra , amb seu a Vigo , ha confirmat una sentència de primera instància que obliga una empresa a indemnitzar en 10.000 euros un ciutadà vigués per haver cedit les seves dades als fitxers de solvència patrimonial de dues firmes per un suposat deute que no existia.

El perjudicat, representat per Unive Advocats, va saber que estava en aquests fitxers quan li van ser denegades diverses operacions de crèdit, entre les quals hi havia el finançament d'un telèfon mòbil. Per això, va interposar una demanda i el jutjat de Primera Instància número 8 de Vigo li va donar la raó.

Així, va establir que havia de ser indemnitzat en 10.000 euros perquè s'havia vulnerat el dret a l'honor ja que, a més dels problemes que va tenir per accedir a crèdit, les seves dades com a suposat morós van ser consultades més de 15 vegades per una desena d'entitats. A més, va ser inclòs en aquests fitxers per un deute que va ser generat per una contractació fraudulenta realitzada per una altra persona.

L'empresa va presentar un recurs d'apel·lació, però l'Audiència l'ha desestimada i ha ratificat la sentència d'instància i la indemnització establerta.