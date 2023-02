Barbara Bosson

Barbara Bosson , que va ser nominada a cinc premis Emmy consecutius pel seu paper a 'Cançcion triste de Hill Street' , va morir el 18 de febrer als 83 anys. La seva mort va ser anunciada pel seu fill, Jesse Bochco, a les xarxes socials.

Va interpretar Fay Furillo durant les primeres sis temporades de 'Cancion triste de Hill Street' de NBC, que va ser creada pel seu llavors marit, Steven Bochco.

A Espanya la sèrie va ser emesa per primera vegada a TVE el 1988 durant el prime time dels diumenges sota el títol Canción triste de Hill Street, sobre la base de la traducció literal es va fer del títol Hill Street Blues, en comptes de Policies de Hill Street , el que va fer se'l dotés d'un major significat i càrrega poètica.

Bosson també va ser nominada al' Emmy pel seu paper com la fiscal Miriam Grasso a Murder One d' ABC .

"Quan ella et va estimar, ho vas sentir sens dubte. Si no ho va fer, és possible que també ho sabéssiu. Per sempre als nostres cors. T'estimo mare", va escriure Jesse Bochco, el seu fill, en el missatge on anuncia la seva mort.