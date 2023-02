Una manifestació de personal docent interí. Foto: Europa Press

Una enorme quantitat de places, en diferents llocs de l'administració, les ocupen treballadors i treballadores interins. Bona part d'ells són en l'ensenyament, és a dir, professors i professores en diversos centres de titularitat pública. Aquest col·lectiu pot estar en aquesta condició d'interinitat un màxim de 3 anys, ja que el juny de 2021, el Tribunal Suprem va acordar que un funcionari interí es converteixi en indefinit no fix si la seva vacant dura més d'aquest termini.

Tot i això, fins ara la pràctica de la renovació de contractes ha estat una constant. Un correu electrònic signat per centenars de mestres i mestresses denuncia que porten "anys seguits treballant com a docent", el que consideren una "irregularitat aberrant i paradoxal", perquè "el contracte temporal no es podia perllongar" i davant d'això hi havia la possibilitat de "passar a ser fix o se m’havia d’enviar a l’atur".

Els interins exposen que, malgrat que la pràctica habitual és la renovació del contracte (sigui per seguir en el mateix centre o un altre), senten una "sensació d’inestabilitat". Els mestres denuncien que "el problema és més greu del que podria semblar: és l’Administració qui n’és la responsable", exposant que a Catalunya hi ha prop de 30.000 persones en aquesta situació, de forma que el Departament d'Ensenyament es troba "en una les posicions capdavanteres del rànquing de les diferents administracions de l'Estat que més han contractat fraudulentament".

De fet, els signants denuncien que "la mateixa Administració que vetlla perquè la contractació a l’empresa privada no sigui fraudulenta, contradictòriament, ha estat contractant durant 20 anys (encara avui) de forma tramposa i premeditada".

CANVI EN LA LEGISLACIÓ EUROPEA

Aquesta manera de fer, però, té els dies comptats. I és que el 2024, per una normativa de la Unió Europea, amb una solució que consideren "híbrida". En primer lloc, es convocà un concurs de mèrits amb un número arbitrari de places (basat en el postulat de convocar-hi aquelles places estructurals que porten cobrint-se temporalment durant un període mínim de 6 anys). Tot seguit, es convocà un concurs d’oposició (anomenat extraordinari) per a la resta de places, que han acabat sent la majoria.

Davant d'aquesta situació, els interins catalans denuncien que es troben al davant "d'un problema de doble via d’accés a la funció pública, ja que han d’estar pendents de dos processos totalment diferenciats i que són d’accés general per a tota la població". Això fa, al seu parer, que vegin com la seva possibilitat d’estabilització laboral "perilla per una allau de sol·licituds de participació en ambdós processos, que accepten la participació de personal d’altres comunitats autònomes, a banda de personal funcionari que vulgui canviar d’especialitat". Denuncien que això és "un frau de llei perquè l’experiència no barema tot el que podria.

LES DEMANDES

Tot i que la situació, com denuncien, és d'excepcionalitat, els signants del correu diuen que hi ha "marge per rectificar el procés perquè sigui més just per als casos d’abús de temporalitat". I és que exposen que "la puntuació dels mèrits quant a l’experiència no arriba ni al 50% del total possible (tot i que la Secretaria d’Estat d’Administració Pública recomanava el 90%)".

Per això, consideren que "tenint la possibilitat de traspassar totes les places al concurs de mèrits per tal d’aconseguir que les víctimes de l’abús de temporalitat siguin reconegudes, tenint la possibilitat de

solucionar el doble problema que suposa la contractació fraudulenta i la necessitat de cobrir tantes

places amb personal qualificat de la manera més sensata i justa, tenint la possibilitat d’endarrerir el

procés d’oposició per assegurar que cap plaça del concurs de mèrits quedi deserta i tenint la

possibilitat d’aprovar un pacte d’estabilitat que asseguri que el personal en abús de temporalitat

tindrà opció de seguir treballant després dels dos processos extraordinaris".

Conclouen l'escrit demanant a les "autoritats pertinents" a que prenguin les mesures necessàries perquè els "milers d'afectats veiem reconeguda la nostra tasca en la funció pública i que d’una vegada per totes" i d'aquesta manera "se’ns dignifiqui i repari la nostra situació tot contractant-nos de manera legal a través d’un concurs de mèrits amb prous places i, així, puguem seguir treballant com hem fet durant tots aquests anys".