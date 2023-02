La ministra de Justícia, Pilar Llop @ep

El Ministeri de Justícia ha convocat el comitè de vaga dels Lletrats de l'Administració de Justícia (LAJ) a una reunió divendres per abordar el conflicte col·lectiu que mantenen des de fa mesos i pel qual continua la vaga indefinida que va començar el 24 de març gener a la recerca de millores salarials que compensin l'augment de la càrrega de treball.

"Hem convocat el comitè de vaga per divendres que ve, dia 24, per seguir apropant postures. Hem de baixar el to i fer un exercici de prudència, un exercici de respecte a l'altra part de la negociació", ha dit aquest dimarts el secretari general per a la Innovació i Qualitat del Servei Públic de Justícia, Manuel Olmedo, en declaracions a TVE.

Segons ha precisat el comitè de vaga en un comunicat, la reunió tindrà lloc des de les 10.30 hores i fins a les 12.00 hores a la seu del Ministeri que dirigeix Pilar Llop . "Confiem plenament que aquesta propera reunió obri les portes a la ràpida resolució a les dificultats per al compliment dels acords aconseguits l'abril del 2022", han assenyalat els lletrats.

Aquesta és la segona reunió que mantindran el Ministeri i els LAJ després de gairebé un mes de vaga indefinida per part dels lletrats que, segons els càlculs de les associacions convocants, han suposat la suspensió de 152.000 vistes i el bloqueig de 560 milions d'euros .

Concretament, a Catalunya, la vaga va obligar a suspendre 1.644 actuacions processals la setmana passada. Segons les dades del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la majoria (1.157) van ser a la província de Barcelona. A Tarragona es van suspendre 330 actuacions, a Girona 101 ia Lleida 56.

La trobada fixada per al divendres 24 de febrer tindrà lloc una setmana després que les dues parts s'asseguessin a taula i s'aixequessin --després de més de 15 hores-- sense acord i amb retrets mutus entre les parts per mantenir postures inamovibles.

Després d'aquella primera reunió, el secretari d'Estat de Justícia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, va assegurar que els lletrats lluny de seure amb una actitud oberta van elevar "les exigències respecte a les inicials i sense proposar alternatives, a més usant un llenguatge bèl·lic inentendible en aquests temps".

Tot i això, el portaveu del comitè de vaga, Juan José Yáñez, a la sortida de la reunió ha dit als mitjans que tot i que la ministra, Pilar Llop, ha parlat que volia obrir un diàleg honest, en les hores que han passat asseguts cara a cara "ni hi va haver diàleg, ni va haver-hi honestedat".

Dimarts a primera hora, el comitè de vaga dels LAJ va convocar una roda de premsa per demà a les 12.30 hores als Jutjats de Plaça de Castella, a Madrid, per "informar de la situació actual i dels compromisos adquirits pel Ministeri de Justícia i per Pilar Llop el mes d'abril passat". Aquesta convocatòria va ser anunciada abans que Olmedo digués públicament que estava prevista una nova reunió.

L'ORIGEN DEL CONFLICTE



La vaga indefinida arriba a la seva jornada número 21 arran del conflicte que té l'origen en "la falta d'adequació salarial a les funcions i responsabilitats més grans atribuïdes per la Llei 13/2009, descarregades als jutges, i incrementades en successives reformes", especialment la del 2015, cosa que --denuncien-- ha provocat un "insuportable desequilibri".

Els convocants assenyalen com a "detonant" del conflicte l'acord que Justícia va signar el desembre de 2021 amb els sindicats dels cossos generals "sense desenvolupar degudament l'adequació salarial a les darreres reformes processals prevista al segon paràgraf de la Disposició Addicional 157 de la Llei 11/2020 de Pressupostos Generals de l'Estat per a 2021".

El secretari d'Estat de Justícia ha dit en ocasions reiterades que es tracta d'una vaga "política" que està fora de lloc. Després de la primera reunió amb el comitè de vaga, ha recordat que no són treballadors "que volen arribar a final de mes" sinó que són "persones privilegiades" que cobren entre 40.000 i 60.000 euros. També va recordar que aquest any van tenir un increment del salari del 14%.