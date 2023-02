Arxiu - Central Nuclear d'Ascó I i II a Tarragona. - ANAV - Arxiu

La central nuclear Ascó I (Tarragona) ha notificat al Consell de Seguretat Nuclear (CSN) que ha iniciat aquest dimecres la seqüència de parada de la instal·lació per portar-la a parada freda, en detectar durant la prova mensual "anomalies" al generador dièsel de emegència A.

Segons han informat el CSN i l'Associació Nuclear Ascó-Vandellós (Anav), les anomalies han portat el titular a declarar "inoperable" l'equip, després de detectar al generador danys en una de les vàlvules del cilindre A1.

Com que el temps previst per fer els treballs de reparació necessaris per recuperar l'operabilitat del generador supera el termini màxim d'inoperabilitat permès per les condicions límit d'operació, la central ha procedit a portar la planta a parada freda, com estableixen les especificacions. Tècniques de funcionament (ETF).

Ascó I es troba en el procés de baixada de potència que el conduirà a desconnectar-se de la xarxa ia portar a la planta a les condicions establertes per realitzar la intervenció al generador dièsel, i un cop finalitzats els treballs tornarà a sincronitzar-se amb la xarxa elèctrica .

El CSN i l'Anav han assegurat que aquest succés no ha tingut impacte en els treballadors, el públic ni el medi ambient.