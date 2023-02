La delegació de la Fiscalia Europea a Espanya ha coordinat una operació policial entre països que s'ha saldat amb la desarticulació d'una organització criminal internacional acusada d'un presumpte frau d'IVA de més de 25 milions d'euros contra els interessos financers de la Unió Europea . Es tracta de la primera operació del Ministeri Públic europeu amb detinguts a Espanya.

Arxiu - Fotografia d'un cotxe patrulla de la Policia Nacional.

Segons ha informat la Policia Nacional, aquesta actuació conjunta entre la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària i emmarcada a l''Operació Marengo-Rosso' s'ha dut a terme de manera simultània a la República Txeca, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Portugal, Polònia , Eslovàquia i Espanya. Es tracta, apunten fonts jurídiques, de la primera operació amb detencions coordinades per l?oficina del Ministeri Públic Europeu a Espanya.

Com a jutge de garanties ha actuat el titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 4 José Luis Calama que, en una interlocutòria d'aquest dilluns a què ha tingut accés Europa Press, va autoritzar les entrades i registres als domicilis dels principals acusats i de les societats presumptament implicades.

En concret, el magistrat de l'Audiència Nacional va donar llum verda als agents per fer les investigacions pertinents i de forma coordinada en fins a 20 immobles diferents situats al llarg de la geografia espanyola. Aquestes entrades s'han saldat amb la detenció de nou persones i la investigació de quatre més.

Amb aquesta finalitat, els funcionaris de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil i de la Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional van estar auxiliats per membres de la Unitat Central de Ciberdelinqüència, funcionaris de l'Agència Tributària i de l'EUROPOL.

La mateixa EUROPOL va desplaçar a Espanya una oficina mòbil i mitjans tècnics per donar suport a les tasques informàtiques de bolcat i clonat dels dispositius intervinguts. En concret, els agents s'han fet amb documentació abundant així com un gran nombre de dispositius informàtics relacionats amb els fets.

"AFECTACIÓ ALS INTERES FINANCERS" DE LA UE



El magistrat ha qualificat els fets com a presumptament constitutius de delictes d'organització criminal, contra la hisenda pública i el blanqueig de capitals. "Són delictes greus no només per la penalitat que aquests porten associada, sinó a més per la transcendència social que comporten així com per l'elevada quantia de la defraudació tributària que indiciàriament s'estaria portant a efecte amb afectació als interessos financers de la Unió Europea ", adverteix.

Aquest frau es generava principalment, segons explica la Policia Nacional en una nota de premsa, mitjançant la compravenda de dispositius de telefonia mòbil i altres dispositius electrònics com a discos durs, airpods, tablets i ordinadors.

"Tot això a gran escala entre una complexa cadena de societats fictícies repartides per gran part del territori de la Unió Europea, les quals feien ús de factures suposadament falses, per eludir el pagament de l'IVA i alhora sol·licitaven a les autoritats tributàries nacionals els reemborsaments del mateix impost sense tenir-hi dret", detallen.

Aquest sistema, continuen, generava beneficis d'enormes proporcions a l'organització investigada, als quals caldria sumar els obtinguts per la venda final d'aquests dispositius a preus molt competitius a través de mercats en línia a diversos països. L'entramat "quedava perfeccionat finalment mitjançant el blanqueig dels beneficis obtinguts, reinvertits en béns immobles d'alt valor, a països com Portugal, Itàlia i Txèquia principalment".

LA JERARQUIA DE L'ORGANITZACIÓ



El magistrat dibuixa a la seva interlocutòria la suposada jerarquia dins de l'organització criminal segons un dels documents intervinguts. Aquesta banda estaria "dirigida i liderada" per dos dels acusats, mentre que "en un segon esglaó" se situarien dues persones més, responsables "de les empreses d'entrada de mercaderia i de les empreses pantalla".

El tercer esglaó estaria ocupat per dos acusats més, persones "molt introduïdes en el sector que administrarien de fet les mercantils de sortida o distribució". El quart esglaó, recull el jutge Calama, estaria relacionat amb les "anomenades empreses europees", que tindrien la "doble missió de proveir de mercaderies les mercantils d'entrada i rebre les exportacions de les de sortida".

Dins l'estructura de l'organització, el magistrat també distingeix quatre grups diferents: la branca logística, la branca de Medina del Camp, la branca de València/Barcelona i la branca de Múrcia/Alacant.