Cipriano Victorio és el fill d'una de les víctimes. Foto cedida

Al març es compliran 3 anys de l'arribada del coronavirus a Espanya i de tots els canvis que va provocar a les nostres vides. El virus, la Covid, va atacar de forma cruel tota la societat, però es va acarnissar amb els més febles; és el cas de moltes residències de gent gran, on van morir milers de persones grans, en molts casos segons denuncien els seus familiars per presumpta "desatenció assistencial".

De fet, Amnistia Internacional (AI) va denunciar, a principis d'aquest any, que a Espanya hi ha hagut 35.000 d'aquests casos, d'usuaris de residències que van morir, sense rebre cap resposta per part de la Fiscalia

L'ONG a més va exigir que es fes "justícia" i que es reparés "l'abandó patit per les famílies i la impunitat patents a sis institucions de l'estat". AI apuntava, directament, "als governs centrals i autonòmics, al Congrés dels Diputats, a la Fiscalia General de l'Estat, al Defensor del Poble i al Consell General del Poder Judicial".

D'aquests 35.000, s'estima que prop de 9.500 van morir a Catalunya, de manera que el Parlament va voler posar en marxa una comissió independent per investigar els fets, encara que això es va paralitzar en el moment que l'acord de la Generalitat entre ERC i Junts per Catalunya va saltar pels aires, el 7 d'octubre del 2022.

LA LLUITA DE LES FAMÍLIES CONTINUA

Així, són les famílies de les persones mortes les que assumeixen la lluita per la dignitat i perquè es faci justícia. Un dels casos és el de Cipriano Victorio , la mare del qual, Alicia , va morir a principis d'abril de 2020 a la residència Sophos de Sant Joan Despí .

"Va ser una de les 40 i tantes víctimes dels 117 residents del centre que van morir", explica a Catalunya Press . "Va morir en unes condicions terribles, estava indefensa", afegeix. Alicia va patir una broncoaspiració, encara que des del centre temen que també s'infectés del virus, pels símptomes que presentava. "Em van dir que a la residència estaria ben atesa i m'ho vaig creure", assegura Victorio, que diu que va poder estar amb la seva mare abans de morir, encara que els últims dies de la seva vida "no portava posat el respirador, tenia els peus plens de nafres i ningú no l'havia curat".

Familiars de morts en un acte públic de protesta. Foto: Foto: Twitter (@catmresidències)

Tots aquests detalls són al ' escrit que va presentar a la Fiscalia de Barcelona. Tot i això, malgrat que el fiscal Álvaro García Ortiz ha donat ordres a les fiscalies locals perquè escoltessin les famílies, el seu cas, com tants altres, no es reobren o s'arxiven. "És un paripé", lamenta, contundent, Victorio, que veu com segueix sense obtenir resposta per part de la justícia pel que li va passar a la seva mare.

I el de Victorio no és un cas aïllat. "Conec més familiars que estan en la mateixa situació que jo, que els seus casos no han estat reoberts", exposa a Catalunya Press.

"ENS QUEDA PROTESTAR"

Davant d'aquesta situació, Victorio exposa que les famílies tenen l'oportunitat de denunciar per la via civil, encara que adverteix que això suposa "invertir molt de temps i diners". El fill d'Alícia lamenta que és "molt costós i el més normal és que perdis".

Així, el que els queda (i el que fan de forma constant) és “manifestar-nos, protestar i fer soroll a les xarxes socials”.

I el proper gran acte de protesta, de reivindicació de justícia per part dels familiars de les víctimes, serà el dissabte 11 de març, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Davant la Generalitat, entitats com Els Estels Silenciats, Moviment Residencies i SAD Catalunya, Riders, les Kellys, Marea Pensionista i Élite Taxi, entre d'altres, tornaran a recordar les administracions que volen "justícia i reparació" i una comissió que investigui els milers de casos a partir de la primavera del 2020.