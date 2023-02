ITV / @EP

La Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) és la revisió obligatòria que han de passar tots els vehicles de motor matriculats per tal que el seu funcionament és correcte. Des del 1987, és indispensable passar-la en el termini indicat per cada vehicle, i en cas de no fer-ho, ens exposem a una multa de 200 euros (100 en cas de pagar la sanció de manera immediata).

Tot i això, una jutge de Pamplona ha assegut un precedent a l'anul·lar una sanció al propietari d'un cotxe que no havia passat la ITV pel fet que en el moment de la interposició de la multa el vehicle no estava circulant, sinó estacionat. En la sentència, contra la qual no es pot interposar cap recurs, la titular del Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de la capital navarresa explica que l'article del Reglament de Circulació invocat per imposar la multa no defineix cap infracció en el cas dels vehicles aparcats.

Segons han informat des del Tribunal Superior de Justícia de Navarra , el titular del vehicle va impugnar la resolució sancionadora de la Prefectura Provincial de Trànsit de Navarra per la qual, el desembre del 2022, se li va imposar una sanció de 200 euros per infracció de l'article 10.1 del Reglament General de Circulació.

Aquest precepte recull textualment que "els vehicles matriculats o llocs en circulació haurien de sotmetre's a inspecció tècnica en una de les Estacions d'Inspecció Tècnica de Vehicles a aquest efecte autoritzades per l'òrgan competent en matèria d'Indústria, en els casos i amb la periodicitat, requisits i excepcions que s'estableixen a la reglamentació que es recull a l'annex I. La inspecció tècnica, una vegada comprovada la identificació del vehicle, versarà sobre les condicions del vehicle, relatives a seguretat viària, protecció de medi ambient, inscripcions reglamentàries, reformes, i , si escau, vigència dels certificats per al transport de mercaderies perilloses i peribles".

A la seva demanda, el recurrent va al·legar que el seu cotxe feia mesos que estava aparcat al carrer . Va exposar que l'esmentat article no conté cap infracció consistent a tenir un vehicle estacionat sense passar la ITV, per la qual cosa entenia "que la resolució sancionadora vulnera el principi de legalitat i tipicitat, ja que la infracció es constitueix pel fet de circular".

L'Administració demandada es va oposar en estimar que el fet de no sotmetre el vehicle matriculat o posat en circulació a la inspecció tècnica obligatòria en el termini o amb la freqüència exigida, encara que el vehicle no estigui circulant, comporta sanció.

Ha emfatitzat que el que és rellevant és que es tracti d'un vehicle matriculat, posat en circulació amb caràcter general (tot i que a la data de la denúncia es trobés estacionat a la via), que no estava donat de baixa a Trànsit, i amb la ITV caducada. Va considerar, per tant, emplenades les exigències del principi de legalitat i tipicitat. A la sentència, la magistrada destaca en primer lloc que el recurrent ha estat efectivament sancionat per la comissió de la infracció continguda a l'article 10.1 del Reglament General de Circulació.

Sobre això, assenyala que resulta "perfectament aplicable" una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 33 de Madrid, que va establir que "cap infracció defineix l'article 10.1 del Reglament General de Vehicles, que realment el que fa és imposar l'obligació de la seva inspecció periòdica, cosa que no significa que estigui descrivint cap conducta infractora, una altra qüestió seran les conseqüències i la responsabilitat en què pogués incórrer qui contravé el deure imposat”.

Per tant, segons assegura la jutgessa de Pamplona, el recurs ha de ser estimat i, per tant, la sanció anul·lada perquè l'article 10.1 del Reglament General de Vehicles incomplert pel recurrent “no defineix cap infracció, cosa que, efectivament, representa una vulneració del principi de tipicitat".