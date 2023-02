Més de 1.300 alumnes i 250 professors de 50 instituts de Formació Professional (FP) d'Espanya i Portugal s'han inscrit a la quarta edició del certamen '24h d'Innovació Barcelona' de CaixaBank Dualitza, xifra que dobla la participació de l'edició de 2022.

L'esdeveniment, organitzat i finançat per la Conselleria d'Educació de la Generalitat i CaixaBank Dualitza, se celebrarà els propers dies 15 i 16 de març, informa l'entitat en un comunicat aquest dijous.

L'objectiu de la iniciativa és "apropar el talent de la FP a l'empresa", i per això durant 24 hores els alumnes hauran de resoldre reptes de grans companyies que plantejaran les seves necessitats i desafiaments.

Aquesta edició tindrà dues opcions de participació: l''School Hub', amb què cada centre definirà els seus equips i treballaran a les seves pròpies instal·lacions, i en què participaran més de 100 equips amb un total de 750 alumnes i més de 200 professors que "gestionaran i dinamitzaran" els grups.

I l'opció presencial, que es farà al Design Hub de Barcelona i on es crearan 24 equips de treball multidisciplinaris que treballaran conjuntament durant 24 hores, i que acollirà més de 200 participants.

Empreses de diversos sectors com Unilever, Aigües de Barcelona, Sagardi, Damm, TMB, Eurecat, CaixaBank Tech, La Fageda, Cànon, Sóc Frigo, Onlfait, Caprabo Hinojosa o Aticco, i institucions com l'Hospital de Can Ruti, el Macba, Esade o el FC Barcelona ja han confirmat la seva participació al certamen.