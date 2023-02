Alguns dels participants del programa. Foto: Twitter (@carles41617141)

El programa Xerrem es va posar en marxa el 2018 arran de la implantació de l'assignatura de voluntariat per part del departament d'Educació de la Generalitat als alumnes de 4t d'ESO.

Es va establir un conveni de col·laboració entre l' Hospital Universitari Sagrat Cor i les escoles IPSI i Sagrada Família, totes properes al barri de l' Esquerra de l'Eixample de Barcelona, on hi ha l'Hospital.

Xerrem és un acompanyament entre els alumnes i els pacients ingressats a la planta de fragilitat del centre. En aquesta àrea estan ingressats els pacients fràgils.

Cada cop és més freqüent l'ingrés hospitalari de pacients d'edat avançada a causa de l'envelliment de la població. Al pacient fràgil, és habitual que l'hospitalització comporti un deteriorament funcional important motivat per l'aparició de complicacions durant l'estada hospitalària i pel procés d'envelliment mateix. La fragilitat comporta una vulnerabilitat més gran del pacient davant la malaltia, un augment del risc de deteriorament funcional amb la consegüent dependència per al desenvolupament de les activitats de la vida.

PLANIFICACIÓ

A l'inici del curs escolar professionals d'Atenció al Pacient i Família i RSC amb els coordinadors d'estudis de les escoles per establir les particularitats del projecte. Es prepara un calendari de les visites amb noms i cognoms dels alumnes participants i les dates que visitaran el centre. Cada alumne fa dues assistències a Xerrem.

METODOLOGIA

Durant els anys 2018, 2019 i 2020 els alumnes, per parelles, visitaven els pacients a les habitacions on estaven ingressats. Els pacients eren escollits per la cap d'àrea de fragilitat i se'ls proposava participar al programa Xerrem.

Quan els alumnes arribaven al centre, el personal d'Atenció al pacient els rebia, els acompanyava a la planta de fragilitat ia les habitacions dels pacients col·laboradors. De vegades, preparàvem un guió amb proposta de temes per parlar amb els pacients i poder trencar el gel entre alumnes i pacients.

Durant el curs 2018-2019, 80 alumnes van participar al projecte Xerrem, 48 de l'escola IPSE i 32 de l'Escola Sagrada Família.

Durant l'any 2020 se segueix a la mateixa línia fins que va arribar la pandèmia de la COVID-19. L'emergència sanitària va interrompre el projecte el dia 3 de març del 2020 i fins aquell moment havien participat 38 alumnes.

Després de la pandèmia vam reprendre el projecte Xerrem al que van incorporar algunes variacions. Els alumnes van en grups de 4 i realitzen l'activitat a la Sala Polivalent ubicada a la 9a planta de fragilitat. La sala s'ha dotat de jocs de taula per estimular la memòria, jocs de la Wii per motivar el moviment i una activitat tecnològica on els més joves ensenyen la gent gran a utilitzar el mòbil i treure'n més partit.

Durant el curs 2021-2022 un total de 119 alumnes van participar del projecte Xerrem, 51 de l'escola IPSE i 68 de l'Escola Sagrada Família.

L'intercanvi de coneixements, experiències i habilitats entre pacients i alumnes és molt enriquidor per a tots. Els més grans reben ajuda dels joves en temes de telefonia i els joves poden adquirir coneixements i transportar-se a una altra època a través dels records dels pacients.