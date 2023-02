Catalunya press an

L' Audiència Nacional ha rebutjat la contractació de professors com a fixos discontinus advertint que la seva tasca no s'acaba al juny i torna a començar al setembre i concloent que, si s'afirma això últim, els docents "veurien minvats de forma evident els seus drets".

En una sentència, la Sala Social desestima la demanda interposada per l'Associació de Centres Independents i Familiars de l'Ensenyament (ACIFE) contra el Conveni Col·lectiu Nacional de centres d'ensenyament privat de règim general o ensenyament reglat sense cap nivell concertat o subvencionat. L'associació entenia que era "lesiu per a les empreses del sector" no poder utilitzar la figura del fix discontinu.

En concret, i segons es desprèn de la decisió, ACIFE argumentava que "a la jornada anual, quan acaba el curs escolar, comencen les vacances i no es realitzen activitats a l'estiu. "Com que el curs acaba i són docents i no s'imparteix activitat, el contracte fix discontinu s'ajusta a la relació laboral", sostenia.

El tribunal imposa a l'associació demandada una multa per temeritat de 1.000 euros per pretendre "convalidar un frau de llei evident, en perjudici dels possibles treballadors afectats per la tesi de la demandant, que veurien minvats de forma evident els seus drets".

LES VACANCES DELS DOCENTS

A la sentència, l'AN deixa clar que no pot "compartir" la "conclusió" assolida per l'associació mentre que l'"activitat dels docents" no queda interrompuda coincidint amb el període estival.

"D'altra banda, la pròpia regulació convencional de les vacances del personal docent no permet corroborar la tesi de la part actora, ja que en virtut de l'art. 40 del conveni col·lectiu, el personal afectat té dret a una vacances retribuïdes d'un mes, preferentment a l'estiu, cosa que casa malament amb l'afirmació que des del juny fins al setembre no s'exerceix cap activitat (sempre parlant del personal docent que imparteix ensenyament curricular)", incideix el tribunal.

La sentència recorda així mateix l' article 42 del mateix conveni "afegeix dos períodes de vacances per Setmana Santa i Nadal coincidents amb les vacances escolars que es fixen per als alumnes, atenent al calendari escolar aprovat, cosa que no fa sinó confirmar que als efectes pretesos en aquesta reclamació, l'associació demandant pretén equiparar vacances i calendari escolar de l'alumnat amb el del professorat, que essencialment no tenen per què coincidir”.

"De tot això exposat anteriorment es desprèn que la limitació de l'ús de la contractació fixa discontínua al personal docent que imparteix activitats curriculars és legítima i es troba justificada, i és proporcional a les finalitats preteses com és, la recerca de l'estabilitat en l'ocupació de dit personal", continua la Sala.

UN "EVIDENT PERJUDICI" PER ALS PROFESSORS

Amb tot, "d'això no es pot afirmar amb caràcter genèric que el conveni col·lectiu pugui separar-se del que preveu la llei, havent de complir si escau els cànons de justificació i proporcionalitat que exigeix la jurisprudència constitucional".

"I de cap manera aquest tribunal podria justificar, com pretén l'associació demandant, la concurrència d'un evident frau de llei, ja que sota el paraigua d'una finalitat legítima plantejada com a innòcua (la defensa dels interessos econòmics dels membres de l'associació) afectada), es corrobora un evident perjudici dels docents afectats", explica la sentència.

I això és així, continua, mentre que "es pretén l'aplicació d'una modalitat contractual que no s'ajusta a les característiques de la seva activitat, amb les conseqüències que això suposaria en l'estabilitat de les relacions contractuals i en els drets salarials"