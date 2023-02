Carla López @ep

El 20 de febrer va desaparèixer Carla López Subiranas al barri del Poble Nou de Pineda de Mar , a prop de calella. La dona de 16 anys, que fa 1,58 metres i pesa al voltant de 60 quilograms, té els ulls i els cabells castanys. La seva fotografia, que podeu veure a l'encapçalament d'aquesta notícia, està enganxada a més de 2.000 cartells que els veïns han penjat per Pineda de Mar i Calella per aconseguir-la localitzar com més aviat millor.

La Carla va sortir dilluns al matí de casa i va sortir a una veïna. Resideix a uns 350 metres del seu lloc de treball, la Clínica Dental Poble Nou, però aquell dia es va anar caminant en direcció contrària. La veïna va creure que la Carla tenia el dia lliure, però no era així, i l'estaven esperant a la feina, a la qual no va arribar mai. Des d'aquell moment, ningú no l'ha tornat a veure.

La família considera que es tracta d'una desaparició voluntària, i demanen a les autoritats que utilitzin tots els mitjans possibles per localitzar-la.