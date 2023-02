Façana de l'Audiència Nacional / @EP

L'Associació Espanyola contra la Impunitat i per a l'Avanç dels Drets Humans ha presentat una querella a l'Audiència Nacional (AN) on demana al jutge Manuel García Castelló que investigui l'assassinat d'una parella de guàrdies civils a Sallent de Gállego (Osca) l'any 2000 a mans d' ETA com a part d'“una política de genocidi en grau de temptativa”, una via que permetria declarar imprescriptibles 327 dels 379 crims d'ETA sense resoldre.

Aquesta associació, creada per Miguel Ángel Rodríguez Arias, advocat expert en Dret Penal Internacional, presenta al titular del Jutjat Central d'Instrucció Número 6 una versió ampliada de la coneguda ja com a 'doctrina Miguel Ángel Blanco', ideada per aquest mateix lletrat i que persegueix la imprescriptibilitat de 430 assassinats terroristes, inclosos els de l'11-M.

A través d'aquesta querella, l'associació busca personar-se com a acusació popular en el cas de Sallent de Gállego, localitat aragonesa on van ser assassinats els guàrdies civils José Ángel de Jesús i Irene Fernández, primera dona de la Benemèrita que va perdre la vida per ETA. Una bomba-lapa amb 10 quilos d'explosiu va fer saltar pels aires el cotxe amb què es disposaven a començar el servei.

L'associació es dirigeix contra una desena d'excaps d'ETA, "que presumptament integraven el vèrtex i la cadena de comandament jeràrquic de l'organització terrorista al moment dels fets" i que, en conseqüència, hi tenien un "ferri domini". i les seves accions, cosa que permetria considerar l'autoria mediata i la comissió per defecte.

Es tracta d'Ignacio Miguel Gracia Arregui, àlies 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Juan Antonio Olarra Guridi, 'Jokin'; Ainhoa Mugica, 'Olga'; Asier Oyarzabal, 'Baltza'; Juan Carlos Iglesias, 'Gadafi'; Mikel Albisu, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea, 'Willy'; Ramon Sagarzazu, 'Ramontxo'; i María Soledad Iparraguirre, 'Anboto'.

La novetat rau que la querella emmarca aquest crim en una " política de genocidi en grau de temptativa " duta a terme per ETA a través de les seves múltiples accions, cosa que "fins ara no ha quedat degudament reconeguda davant els tribunals de Justícia a Espanya ".

I des d'aquesta perspectiva defensa la "impossibilitat de prescripció d'aquests assassinats de l'any 2000, ni de cap altre assassinat d'ETA posterior al 24 de maig del 1976", és a dir, "327 dels 379 assassinats impunes d'ETA".

EL CODI PENAL DE LA DEMOCRÀCIA

Recolzant-se a la jurisprudència del Tribunal Suprem (TS), Rodríguez Arias explica que quan hi ha dos delictes connexos, el termini de prescripció ha de ser el del més greu, en aquest cas el presumpte genocidi intentat, que s'imposa al d'assassinat terrorista.

Aquest raonament jurídic el porta a ancorar el període de caducitat en el delicte de genocidi --que defineix com a imprescriptible--, i així supera el termini fixat en el seu moment per al d'assassinat terrorista, 20 anys.

Pel que fa al temps legal per poder perseguir el genocidi, l'expert internacionalista exposa que no hi ha dubte que a Espanya és un delicte imprescriptible almenys des de l'entrada en vigor del Codi Penal (CP) del 1995, el 24 de maig de maig de 1996, el denominat CP de la democràcia.

"Des del mateix dia 24 de maig de 1996 (...) el delicte de genocidi va ser el primer delicte de tots els delictes reconegut com a imprescriptible pel nostre Codi penal, això ja 15 anys abans de la pròpia i posterior reforma de la imprescriptibilitat" , que es va escometre el 2010, destaca.

Però recorda que quan el delicte de genocidi es va incorporar al CP espanyol, el 1971, "el seu termini de prescripció inicial era de 20 anys (...)", cosa que significa que tots els fets constitutius de genocidi que no haguessin caducat quan va entrar en vigor el CP del 1995 s'han de considerar imprescriptibles.

Rodríguez Arias raona que això implica que "qualsevol acte de genocidi perpetrat des del 24 de maig del 1976 (20 anys abans, el seu precedent termini de prescripció) encara no estava prescrit al moment de passar a ser ja imprescriptible".

Això porta l'advocat a traçar la línia a "l'assassinat impune número 53", comès el 9 de juny de 1976 a Basauri (Biscaia) i que li va costar la vida a l'advocat Luis Albo Llamosas, del llistat de 379 reconegut pel Parlament Europeu a la "històrica resolució" del mes d'abril passat.

"És a dir: 327 del total dels 379 assassinats avui impunes d'ETA no haurien prescrit en realitat, i podrien reobrir-se i continuar sent investigats en qualsevol moment ", afirma Rodríguez Arias.

ELS ASSASSINATS, "UN MITJÀ" PER AL GENOCIDI

La fonamentació jurídica subjacent és que els assassinats d'ETA "eren un mitjà per dur a terme una política més àmplia de genocidi" que l'organització terrorista no va culminar però sí que va intentar.

Apunta al cas de Sallent de Gállego perquè els dos guàrdies civils assassinats --argumenta-- ho van anar per pertànyer a les forces de l'ordre encarregades de protegir el grup perseguit.

"ETA atempta a Sallent de Gállego com a part d'una llarguíssima cadena anterior, i que continuaria posteriorment com queda de manifest amb el llistat d'assassinats consumats, assassinats selectius i massacres, contra els homes i les dones de la Guàrdia Civil i fins i tot respecte de les seves pròpies famílies", recalca.

Al fil, al·ludeix a "l'aparent existència i utilització fins i tot, addicionalment, d''ordres en blanc d'assassinar guàrdies civils sempre que hi hagués ocasió' donades des de la 'zuba'", el comitè executiu d'ETA.

Com a tret característic d'aquesta suposada política genocida, Rodríguez Arias també esmenta "l'expulsió i el desplaçament d'un comunicat demogràficament significatiu d'éssers humans".

Aquestes tres circumstàncies --l'existència d'un grup perseguit, els "assassinats selectius" dels líders i els que els protegeixen, i les expulsions forçades-- revelen, per a aquesta associació, que es basa en els paràmetres fixats per l'ONU, "la veritable naturalesa" de les accions d'ETA, "habitualment passada per alt".

ELS ALTRES 52 CRIMS IMPUNS

D'altra banda, la querella es refereix als 52 primers assassinats d'ETA, d'aquesta llista reconeguda de 379, que es quedarien fora de la 'doctrina Sallent de Gállego' per sostenir que serien igualment imprescriptibles.

Pel que fa a aquests 52, el primer dels quals es va cometre el 9 d'abril de 1969, Rodríguez Arias manifesta que estan emparats per la ratificació per part d'Espanya el 8 de febrer de 1969 de la Convenció de Ginebra per a la Prevenció i Sanció del Delicte de Genocidi, "delicte internacionalment reconegut des del seu inici com a imprescriptible".

"Finalment la situació dels dos primers assassinats d'ETA (prenent el total dels gairebé 900), serà al seu torn netament diferent de tot el que s'ha dit anteriorment, per ser tots dos anteriors (...) fins i tot a aquesta publicació interna a BOE el 8 de Febrer de 1969", afegeix.

I postil·la, no obstant, que aquests dos primers, que van tenir com a víctimes mortals el guàrdia civil José Antonio Pardines (7 Juny 1968, Villabona) i el policia Melitón Pomes (2 d'Agost 1968, Irun), "vénen a ser considerats assassinats" resolts', per haver estat condemnat no ja tot autor penal presumptament intervinent, com implica el principi d'obligatorietat penal, però sí almenys 'algun' responsable penal intervinent".