Núria Rosselló / CaixaForum

La Fundació ”la Caixa” presenta en CaixaForum Barcelona divendres que ve 3 de març la Nit de Mòmies, una activitat temàtica dedicada al món de l'antic Egipte i que indaga en l'univers de les mòmies. Un complement ideal a l'exposició Mòmies d'Egipte. Redescobrint sis vides, que es podrà visita en el centre cultural fins al 26 de març.

Aquesta iniciativa està creada perquè el visitant pugui gaudir de diferents activitats que giren entorn a la civilització egípcia i inclou espectacles musicals, performances, tallers, activitats gastronòmiques i xerrades inspiradores. Tot això, per a acostar l'apassionant món faraònic al públic de CaixaForum Barcelona.

APRENDRE A MOMIFICAR I PINTURA EN DIRECTE

Les persones que visitin CaixaForum Barcelona el 3 de març a partir de les 18 h podran aprendre una cosa tan extraordinària com momificar un cos, seguint les tècniques que s'aplicaven als faraons de l'antic Egipte. Això serà possible gràcies a un taller de demostració, en el qual l'arqueòloga Núria Rosselló explicarà els passos d'una momificació faraònica, fent participar a alguns visitants en tot el procés.

I de la momificació passarem a la xerrada performance amb pintura en directe de Paula Bonet, en la qual l'artista parlarà del caminar individual i del caminar col·lectiu, mentre guiarà a l'espectador pels llocs més increïbles del Caire i de Luxor, i donarà a conèixer l'experiència d'algunes de les seves companyes. Bonet també pintarà en directe buscant retenir en la imatge allò que Egipte ens ofereix de la manera més sublim: la vida i la mort donant-se la mà.

UNA CITA AMBLA GASTRONOMIA

L'antic Egipte també estarà representat en aquesta cita a través de la cultura culinària. En aquest sentit, el Cafè-Restaurant del CaixaForum Barcelona oferirà una degustació de tapes que reuniran un conjunt d'aromes i sabors per a fer viatjar al visitant al món dels faraons.

Continuant amb les experiències culinàries, aquesta Nit de Mòmies oferirà la sessió Menjant amb els últims faraons, una immersió en el món de la cuina i en les sensacions de l'antic Egipte, gràcies a KuanUm, especialistes en arqueoastronomia i dedicats a la recuperació, divulgació, presentació i posada en valor, mitjançant els sentits, del patrimoni històric. La sessió començarà amb una xerrada divulgativa sobre l'alimentació en l'antic Egipte, a càrrec del Dr. Solias, després tindrà lloc un showcooking i acabarà amb una degustació col·lectiva.

EL COMPLEMENT IDEAL PER A VISITAR L'EXPOSICIÓ

La Nit de Mòmies arriba a CaixaForum Barcelona com a complement ideal de l'exposició Mòmies d'Egipte. Redescobrint sis vides, que proposa un viatge al singular univers de les mòmies i de l'antic Egipte. Presenta sis mòmies que corresponen a persones que van viure entre els anys 800 i 150 a. C. a Egipte i mostra, a partir d'una tecnologia pionera, els descobriments realitzats en aquests exemplars. Aquestes tècniques no invasives proporcionen dades de com era la vida en una antiga terra definida pel Nil.

I és que sense la necessitat de desembolicar les restes de les seves mòmies, els nous descobriments han permès als experts analitzar pràctiques curatives i intercanvis culturals en el testimoniatge vital d'aquests exemplars, així com el paper de la dona o el de la infància en l'antic Egipte.

El centre de l'exposició són les sis mòmies esmentades amb alguns dels seus sarcòfags i més de 260 objectes trobats en tombes i jaciments, que formen part de la col·lecció del museu londinenc. Tot un homenatge als misteris de la momificació i a la civilització egípcia. Aquesta exhibició està produïda per la Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb el British Museum i es podrà visitar en CaixaForum Barcelona fins al 26 de març de 2023.