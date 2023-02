Imatge del quilòmetre 354 de la A-7 - DGT

Un camió que transportava taronges ha bolcat sobre la mitjana aquest divendres a l' A-7 al terme municipal de Picassent (València), cosa que ha obligat a tallar la circulació en un carril, han informat a Europa Press fonts del Centre de Gestió de Trànsit i el Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil.

L'accident ha tingut lloc al quilòmetre 354 de l'A-7 sentit Alacant, i ha afectat la circulació pel carril esquerre en tots dos sentits, ha indicat el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat a través de les xarxes socials.

Així, la mercaderia transportada a envaït el carril sentit Barcelona, mentre que el camió ha bloquejat el carril sentit Alacant.

Fonts del Subsector de Trànsit de la Guàrdia Civil de València han afirmat que se circula "amb normalitat" per tota la via, a excepció d'un carril que ha estat tallat. Hi ha hagut algunes retencions.

Fins al lloc de l'accident s'ha mobilitzat una unitat SAMU per atendre el conductor del camió, tot i que encara se'n desconeix l'estat, han informat les mateixes fonts.