A l'esquerra, el conseller Josep Gonzàlez-Cambray - EUROPA PRESS

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray , ha lamentat el cas de les bessones de Sallent (Barcelona), que es van precipitar des d'un tercer pis aquest dimarts, i després una ha mort i l'altra està ferida greu, i ha insistit que l'institut a què assistien les joves "no va detectar cap situació específica d'assetjament" escolar.

Ho ha dit en una roda de premsa aquest divendres a la Conselleria d'Educació per presentar els detalls sobre l'oferta d'educació obligatòria per al curs que ve, en què li han preguntat pel cas de Sallent, i ell ha afirmat que el departament ha traslladat "tot el condol" per aquest succés, i que ha parlat directament amb la direcció de l'institut i l'alcalde de la localitat.

Ha recordat que el Govern ha activat la Unitat de suport a lalumnat en situació de violència (Usav) que actuarà en coordinació amb els professionals de Benestar Emocional; així com també s'ha posat en funcionament l'Equip d'Assessorament i Orientació Psicopedagògic (EAP) i el Programa de Benestar Emocional, per acompanyar el dol.

Cambray ha assegurat que amb l'activació de la Usav es pretén "recollir tota la informació sobre el que ha pogut passar", en paral·lel a la investigació que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra, i ha tornat a recordar que no en descarten cap hipòtesis.

Preguntat per si des de l'equip d'orientació i psicològic del centre no es va detectar cap situació d'assetjament escolar que portés aquest fet, Cambray ha assenyalat que l'acompanyament que es feia a les bessones és el mateix que es fa amb altres joves, i que , segons els ha explicat l'equip psicològic, els fets “poden venir per causes multifactorials”.

El conseller ha lamentat que "quan hi ha un suïcid és un fracàs de tota la societat, i en aquest cas malauradament són joves", i ha recordat que el departament l'any passat va fer una enquesta per conèixer l'estat de salut mental dels estudiants catalans , i que a partir d'aquí es va redactar una guia de prevenció del suïcidi.