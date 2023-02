Arbres coberts de neu, a 9 de febrer de 2023, a Vitòria-Gasteiz, Àlaba, País Basc (Espanya). - Iñaki Berasaluce - Europa Press

La presència d'una depressió aïllada a nivells alts i una massa d'aire fred a nivells baixos donaran lloc aquest cap de setmana alhora fred i en general inestable a la Península i les Balears, segons ha informat l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) .

Tot i això, durant la tarda del diumenge 26 de febrer, entrarà pel nord-est peninsular una massa d'aire molt fred que provocarà un descens significatiu de les temperatures a la Península i Balears durant la primera part de la setmana. A partir de dimecres aquesta massa començarà a retirar-se i es produirà una recuperació gradual de les temperatures. Paral·lelament, en nivells més alts, una baixa inestabilitzarà l'ambient al nord de la Península i les Balears.

En concret, aquest divendres i dissabte s'esperen precipitacions al terç occidental, litoral cantàbric, Pirineus, Catalunya, àrea del mar d'Alborán i les Balears , que podrien ser fortes dissabte a l'Estret i nord-est peninsular. A zones peninsulars les precipitacions es produiran en forma de neu a partir de 800-1000 metres. Tot i això, en zones àmplies de l'interior peninsular, durant els dos dies, predominaran els cels poc ennuvolats.

Per diumenge, l'AEMET ha assenyalat que es produirà una nova entrada d'aire àrtic que deixarà precipitacions, al terç nord peninsular, de neu a cotes baixes. El descens acusat de les temperatures generarà gelades a àmplies zones de l'interior peninsular, més intenses a l'altiplà Nord ia zones de muntanya del centre i nord peninsular. Pel que fa a les temperatures, tant les mínimes com les màximes mantindran els valors per sota dels habituals per a aquestes dates.

D'altra banda, durant el divendres i el dissabte, l'AEMET ha advertit de la presència de vents predominantment de l'oest, més intensos el dissabte a l'Estret, la vall de l'Ebre i les Balears; ia partir del diumenge del nord a la meitat nord peninsular ia les Balears, amb cops molt forts de cerç a la vall de l'Ebre.

A l'arxipèlag canari, hi haurà vents alisis divendres, que dissabte donaran pas a vents fluixos de component oest, amb precipitacions febles i ocasionals al llarg del cap de setmana a les illes de més relleu. Les temperatures experimentaran pocs canvis a les illes fins diumenge, quan pujaran.

Dilluns 27 s'esperen descensos notables de temperatura a àmplies zones de la Península i les Balears, que continuaran dimarts, encara que menys pronunciats. S'esperen gelades generalitzades a la Península excepte a les zones litorals ia l'extrem sud-oest, que seran més intenses a la meitat nord i les Bètiques, amb gelades fortes als Pirineus i sistema Ibèric.

Les temperatures màximes també seran molt baixes i no superaran els 5ºC a àmplies zones de la meitat nord. El vent serà predominantment del nord i nord-oest, més intens al quadrant nord-est peninsular i Balears, on es podrien assolir ratxes molt fortes, cosa que provocarà un descens afegit de la sensació tèrmica. Aquest vent perdrà intensitat progressivament dimarts i dimecres excepte a les Balears, on podrien continuar afectant el nord de Mallorca i Menorca.

Sobre les precipitacions, dilluns s'esperen a la cornisa cantàbrica, zones del quadrant nord-est i, més intenses, a les Balears. Dimarts, seran més probables al terç nord i Balears. Al nord-est peninsular podrien ser localment forts i persistents. La cota de neu serà d'uns 500 metres a les Balears i d'uns 100-200 metres a la Península, sense que es descarti que la cota pogués baixar ocasionalment fins al nivell del mar a la Península.

LES TEMPERATURES ES RECUPEREN DIMECRES



Dimecres les temperatures començaran a recuperar-se i serà més important en el cas de les màximes. Tot i això, les gelades amb prou feines reduiran lleugerament la seva extensió i pel fet que els vents seran més febles es podrien donar gelades fortes, a més de en zones dels Pirineus i sistema Ibèric, a la serralada Cantàbrica i sistema Central. Tot i que aquest dia augmenta l'estabilitat, són probables precipitacions a les Balears, encara que sense que es descartin a altres zones de la Península.

A partir de dijous, l'AEMET assenyala que la incertesa és gran ja que, amb la informació actual, és probable que disminueixi la inestabilitat pel nord peninsular i, per contra, que augmenti pel sud, amb tendència a una recuperació de les temperatures i pujada generalitzada de la cota de neu.

A les Canàries també predominaran vents de component nord. Es donaran intervals ennuvolats i no es descarten precipitacions febles als nords de les illes de més relleu. Les temperatures evolucionaran amb canvis poc significatius.