Coincidint amb el primer any de la guerra a Ucraïna , Fundació Madrina ha reunit aquest divendres 24 de febrer a Madrid famílies ucraïneses a les quals ha fet entrega de productes bàsics com aliments, roba tèrmica i sabates noves. Els assistents han coincidit a destacar que són "feliços malgrat tot" perquè han tingut "molta sort" de venir a Espanya, on afirmen que els espanyols els ajuden i són "molt amables".

"M'encanta aquest país, crec que he trobat la meva cultura, m'encanta com penseu i com viviu. Em sento molt feliç malgrat tot; tinc molta sort i no crec que sigui una dona forta, crec la vida ha canviat, he perdut moltes coses, però Espanya és un gran país per viure-hi, sóc molt afortunada", ha assenyalat a Europa Press Valentyna Zalievska, mare d'una filla.

Fundació padrina ajuda a refugiats ucraïnesos @ep

Segons la Fundació Madrina, al començament de la guerra, prop de 1.800 famílies espanyoles d'acollida i pobles de l'Espanya buidada van acollir mares amb els nens procedents d'Ucraïna. Aquest és el cas de Yevheniia Zvireieva, una dona ucraïnesa amb tres fills que va ser acollida els quatre primers mesos per una família espanyola, fins que va venir el marit i el germà un temps després.

"Vam estar vivint amb una família espanyola i després vam trobar un petit apartament. No vam tenir tants problemes, vam venir amb dues maletes, no teníem res només una mica de roba, però la família espanyola ens va ajudar amb tot, amb roba i amb aliments, es va fer més fàcil. Ara vivim tots junts", ha declarat Zvireieva.

A més, ha afegit que li agradaria quedar-se a Espanya "per sempre" tot i tenir una filla gran a Ucraïna que no vaig poder venir ja que la seva parella pertany a l'Exèrcit i "no vol deixar-lo sol". "Aquí és molt tranquil, allà està destrossat el 80%. És molt complicat tornar-hi, m'agradaria trobar una feina i quedar-me aquí", ha precisat.

La situació de Zhanna Huliaka, mare d'un fill d'un any, és diferent, ja que la dona va fugir amb el seu fill i amb els seus pares jubilats del país ja que vivien en una ciutat militar. "Hi havia molta gent de l'Exèrcit i hi havia molts míssils el primer dia, havíem de fugir", ha afirmat.

Tot i que van comprar diverses vegades els bitllets, els van perdre diverses vegades fins que van poder arribar a Espanya. "Quan per fi vam poder venir, vam descobrir que tenia un càncer: estic amb quimioteràpia aquí a Espanya, és molt difícil, volem pau i tornar a Ucraïna, el meu marit és allà", ha indicat entre llàgrimes.

Durant 2022, Fundació Madrina va enviar material humanitari a Ucraïna, especialment material sanitari, roba tèrmica, medicines, alimentació i higiene infantil, i cinc generadors per a grans hospitals. Actualment es prepara un enviament d'ambulàncies, cotxes de bombers i grans generadors, demandat per hospitals devastats per la guerra.

Sobre el suport prestat a Espanya, detallen que més de 200 nens i les seves famílies es beneficien de l'alimentació del 'Banc del Beu'; a més, s'ofereix ajuda als adults en el procés de desenvolupament de currículum i ocupació, allotjament, regularització legal, sanitària i educativa. Mentrestant, el servei d'atenció sociosanitari 'SOSUkraine 24h' ha rebut més de 4.000 trucades de refugiats i persones en zones de conflicte com a soterranis i túnels amb la finalitat de ser rescatades.

"El problema és trobar allotjament, tenim però només fins al maig, tenim que en contra un altre lloc. És difícil per l'idioma, és difícil aprendre'l, però els espanyols són molt amables i ens ajuden amb tot. Hi ha esperança", ha afirmat Zhanna Huliaka .

MESURES "MÉS RÀPIDES I EFICAÇOS"



Tot i això, Fundación Madrina ha advertit que la crisi que estan vivint les famílies ucraïneses a Espanya les situen a punt de la vulnerabilitat i situació de carrer. Segons l'organització, s'han començat a detectar les primeres famílies ucraïneses a les "cues de la fam" i moltes famílies acollidores comencen a fer fora al carrer les seves famílies acollides perquè ja ens les poden mantenir per l'augment del preu dels aliments, transport i energia.

Per això, demanda a l'administració mesures de suport al refugiat, "més ràpides, permanents i eficaces" com a homologació "exprés" de títols universitaris sanitaris i d'enginyeries, per facilitar l'accés a la feina i suport amb avals administratius per accedir a lloguers socials .

En aquest sentit, alerta que, com que no es poden homologar ràpidament els seus títols, aquestes persones s'han d'infraemplear i afirma que, amb només el 13% d'ocupabilitat, els refugiats ucraïnesos entren en vulnerabilitat a Espanya.

També ha denunciat que, a diverses comunitats, ha augmentat "alarmantment" el nombre de nens tutelats pels serveis socials, com a conseqüència de situacions de vulnerabilitat, de carrer, o bé per denúncies anònimes.

Per a l'èxit de l'acolliment dels nens i famílies ucraïneses, la Fundació Madrina s'ha coordinat amb el Ministeri d'Inclusió, el Ministeri de Defensa, el Govern de Polònia, l'ambaixada d'Ucraïna a Espanya, la Comunitat de Madrid, la Creu Roja, l'ACCEM, l'hospital Zendal, SEPLA, la Junta de Castella i Lleó, la Junta de Castella-la Manxa, DB Schenker, Novotel, Word Central Kitchen, Northgate, entre d'altres desenes d'entitats i empreses.