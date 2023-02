Els serveis de neteja han hagut de fer front als 33.000 m2 de superfícies vandalitzades. | @RENFE

L'any passat, el cost generat a la ciutadania per culpa de les pintades vandàliques , els grafits, va pujar a 10,4 milions d'euros a Catalunya . A més de les tasques de neteja, a aquesta xifra se li sumen les despeses derivades de la inversió en seguretat, tant en personal com en sistemes de videovigilància, com la futura incorporació de drons per detectar els delinqüents, segons ha assenyalat Renfe en un comunicat .

Els usuaris pateixen directament les conseqüències generades per les pintades vandàliques que no només s'evidencien en l'àmbit estètic i visual. Segons apunta l'entitat ferroviària, els grafits impliquen retards i la suspensió de trens a causa de la manca de visibilitat . En aquest sentit, els conductors es veuen obligats a fer frenades d'emergència per culpa de vàndals pintats enmig d'un trajecte. També han assegurat que han rebut queixes per part de passatgers a causa de l'olor que desprenen els productes químics utilitzats en aquest tipus de pintades.

Només a Catalunya , aquest darrer any, s'han calculat prop de 33.000 m² de superfícies vandalitzades . També es van denunciar 1.490 incursions de grafiters a la xarxa ferroviària catalana, fet que suposa una mitjana de quatre incursions diàries . El comunicat assegura que el 2022 es van dedicar unes 4.000 hores en tasques de neteja de trens.

Els serveis de neteja han hagut de fer front als 33.000 m2 de superfícies vandalitzades. | @RENFE

A ESCALA NACIONAL

A escala nacional, els vàndals van pintar prop de 80.000 m² de superfície de trens, la qual cosa representa prop de 16.000 litres de pintura . Unes pintures compostes per químics nocius i extremadament tòxics, com el benzè o l'1,3-butadiè .

Les denúncies han ascendit als 3.559 intrusos a les instal·lacions ferroviàries, que suposen uns 10 actes vandàlics al dia . D'aquestes incursions, 729 van ser avortades gràcies a la feina del personal de seguretat. L'equip va aconseguir detenir 33 grafiters , mentre que els cossos policials van posar en disposició judicial 150 més .

El comunicat també assenyala que s'han dedicat unes 10.500 hores a les tasques de neteja de trens. La mobilització dels trens fins als serveis de neteja han generat un consum elèctric equivalent de 400.000 kWh , la despesa equivalent a 36 milions de bombetes enceses durant una hora o el consum diari de 44.000 llars.