El pacient s'ha traslladat des d'un hospital privat i es troba ingressat a la Unitat d'Aïllament d'Alt Nivell de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València. | @EP

El Ministeri de Sanitat ha informat aquest dissabte que el test genètic per a virus de Marburg realitzat pels científics de l'Institut de Salut Carlos III descarta la presència d'aquest virus en la mostra remesa del pacient sospitós de patir la malaltia i que està ingressat a València. Igualment, s'ha descartat la presència de virus d'Ebola, ha detallat el Ministeri de Sanitat.

La Comunitat Valenciana va activar aquest divendres el protocol davant un cas sospitós per aquest virus en un home de 34 anys que va estar a Guinea Equatorial durant un període de temps que es podria correspondre amb el de la incubació i desenvolupament d'aquesta malaltia.

Segons va informar la Conselleria de Sanitat, les mostres biològiques del pacient es van remetre al laboratori de referència de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid per a la possible confirmació del cas.

El pacient s'ha traslladat des d'un hospital privat i es troba ingressat a la Unitat d'Aïllament d'Alt Nivell de l'Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València, que garanteix la seguretat de les cures que se li fan i també la protecció als professionals sanitaris que el tracten.

El Ministeri de Sanitat ha elaborat un protocol d'actuació per detectar de manera precoç el virus de Marburg (EVM) i evitar així casos secundaris protegint la salut dels ciutadans. El text, que recull recomanacions i instruccions davant la sospita d'un cas, està publicat en el web del Ministeri.

En el protocol elaborat per Sanitat es recullen els passos a seguir davant la sospita d'un cas de Marburg i les mesures que han d'adoptar els professionals sanitaris davant un cas que estigui sent investigat o confirmat, a més d'annexos amb instruccions sobre la neteja i desinfecció recomanada davant possibles casos i procediment d'actuació per a la gestió i trasllat de casos en investigació.

SÍMPTOMES



Els símptomes del virus inclouen mal de cap, vòmits de sang i dolors musculars i es transmet amb el contacte amb sang infectada o altres fluids i teixits corporals. No existeixen vacunes ni tractaments antivirals aprovats per tractar el virus.

En la majoria dels brots descrits, la infecció humana per EVM es deu a l'estada perllongada a mines o coves habitades per colònies de ratapinyades Rousettus, indica el Ministeri en el protocol sanitari publicat aquest divendres 24 de febrer.