Les víctimes asseguren que el capellà va ser encobert durant tres dècades i que després de passar per Barcelona i Caldes d'Estrac, va exercir durant 15 anys més a Montcada i Reixac, on hi podria haver més víctimes. | @EP

Quatre homes han assegurat aquest dissabte, en declaracions a Catalunya Ràdio i TV3 , que van ser víctimes de presumptes abusos sexuals per part d'un capellà (ja mort) durant el 1960 i el 1970 , quan eren menors, a Barcelona i a Caldes d'Estrac (Barcelona).

Segons ha avançat 'El País' en un reportatge que recull el testimoni de vuit homes , les víctimes han comunicat al Defensor del Poble que un sacerdot mort el 2004 va cometre abusos a Barcelona tres dècades i va ser encobert durant tres dècades, durant les quals va passar per diverses parròquies.

Una de les víctimes, Leopoldo Lluch , ha explicat que Vendrell va exercir "la seva activitat depredadora amb total i absoluta conformitat" per part dels pares, dels quals es guanyava confiança i amistat, i que ara les víctimes demanen que l'Església reconegui els fets .

Una altra de les víctimes , Lluís Boiria , ha relatat que amics seus de l'època "van ser abusats sexualment i violats , des dels 8 fins als 12 anys, dues vegades per setmana".

Aquest mateix testimoni ha recordat que Vendrell els deia: "Si no divendres, et vindré a buscar a casa, i serà la teva paraula contra la meva, i ningú no et creurà".

Una tercera víctima, Lluís Grau , també ha remarcat que "cap dels pares va dir res" , i un quart testimoni, Raúl Costa, ha explicat el va mantenir en secret fins fa un mes i que per a molts dels seus companys aquests abusos van ser molt traumàtics .

REPORTATGE DE 'EL PAÍS'



Segons 'El País', el capellà, mort el 2004 amb 70 anys, va abusar de més víctimes "que prefereixen no parlar amb la premsa i ho han denunciat al Defensor del Poble , almenys set més".

Segons indica 'El País' i han explicat fonts Defensor del Poble, el servei d'atenció a les víctimes d'abusos sexuals a l'Església catòlica de l'òrgan s'ha desplaçat a Barcelona dues vegades i s'han reunit amb unes 25 víctimes , encara que aquestes fonts no han especificat si són relatives a aquest cas concret.

Segons el reportatge de 'El País', el presumpte abusador va ser rector a la parròquia de Sant Tomàs d'Aquino de Barcelona del 1965 al 1970, i director d'un col·legi i internat de Caldes , a més de rector de l'església de Santa Maria i responsable del grup escolta, del 1970 al 1975.

En aquests anys, va ser traslladat, almenys dues vegades: el 1970, de Barcelona a Caldes d'Estrac , i el 1975, d'aquest municipi a Montcada i Reixac (Barcelona), i "en tots dos casos arran d'escàndols per denúncies d'abusos d'algunes famílies , segons el relat dels afectats".

També, segons 'El País', l'Arquebisbat de Barcelona no ha obert cap investigació i al·lega que no ho pot fer "si les possibles víctimes no acudeixen a denunciar el Bisbat".

ARQUEBISBAT DE BARCELONA



En un comunicat, l'Arquebisbat ha dit aquest mateix dissabte que " és imprescindible que el reclamant faci efectiva la seva denúncia davant d'una autoritat de l'Església o de l'Estat" perquè puguin obrir una investigació.

Considera que "admetre una denúncia anònima per provocar una investigació d'ofici recordaria altres temps superats, com ara un sistema inquisitorial", i que és essencial protegir la presumpció d'innocència .

També ha afirmat que, "en el cas que el denunciat hagi mort, l'acció criminal s'ha extingit tant civilment com canònicament", davant de la impossibilitat de l'acusat de defensar-se i ser sancionat.