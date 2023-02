Entre 1.200 i 5.000 persones es manifesten a la Plaça Sant Jaume per demanar la pau a Ucraïna després d'un any de guerra. | @EP

Unes 1.200 persones, segons xifres de l'Ajuntament de Barcelona i 5.000 segons l'organització, s'han concentrat a la tarda aquest dissabte a la plaça Sant Jaume de Barcelona per demanar la pau a Ucraïna després d'un any de guerra.

La concentració ha estat convocada per la plataforma d'entitats Catalunya per la Pau en solidaritat amb la població ucraïnesa, i la multitud s'ha començat a reunir cap a les 18.30.

El portaveu de la plataforma, Pepo Gordillo , ha demanat "que els governs facin esforços per aplicar un pla de pau i que s'asseguin en una taula de negociacions amb Ucraïna, Rússia i tots els actors implicats".

Ha afirmat també que, com més s'allargui la guerra, "cada vegada hi haurà més gent que donarà suport a aquesta proposta" que, segons ell, és la més racional.

Els manifestants han aixecat pancartes amb frases com 'Aturem la guerra', 'Stop the war' , 'No a la guerra', i cartells amb la paraula 'pau'.

El responsable de la Comunitat de Sant'Egidio a Barcelona --una de les entitats adherides--, Jaume Castro, ha reivindicat la necessitat de "tornar a posar la pau al centre de l'agenda" de la societat europea.

"Es parla molt de rearmament i estratègia militar i s'hauria de parlar més de pau ", ha lamentat Castro.