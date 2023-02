L'actual Cadis, poblada al 1.100 abans de Crist, és la ciutat amb més història. Foto: Europa Press

El patrimoni, la història, és una cosa fascinant. Caminar per ciutats i pobles i poder veure restes, vestigis i edificis d'altres èpoques és un regal per als sentits, especialment la vista. Per això és important tenir cura de tota aquesta herència, tant per part de qui la mira com per part de les institucions.

Ens hem volgut preguntar quines són les 10 ciutats d'Espanya amb una història més longeva , és a dir, on es té constància que hi havia assentaments d'alguna civilització en algun punt dels que avui conformen el seu nucli urbà.

- Cadis : situada al sud de la Península Ibèrica, es té constància que a la zona ja van estar els tirs , més de 1.100 anys abans de Crist. Posteriorment per allí van passar també, entre uns altres, els grecs, que la van nomenar Didýme , i els romans, que van batejar la ciutat com Gades , sent una ciutat important en l'imperi.

- Huelva : segona ciutat andalusa situada al litoral. Fenicis i tartessis van establir un assentament anomenat Onuba des, almenys, el segle X abans de Crist. Etimològicament significa Fortalesa de Baal, un déu dels fenicis, encara que l'origen del seu nom podria venir també de l'aigua (-uba), per als fenicis.

- Jaén : al vessant del Turó de Santa Catalina es van trobar restes iberes, poc després que se certifiqués la presència dels fenicis a Huelva. La zona també va ser escenari de batalles mítiques entre grecs i fenicis pel control de la zona. Per allí va passar un dels generals de més renom de l'antiguitat, Publio Cornelio Escipión , conegut com L'Africà .

- Salamanca : abandonem provisionalment Andalusia per viatjar a l'actual Castella i Lleó. Des del primer mil·lenni abans de Crist es té constància d'activitat al turó de Sant Vicenç. Tot i això, l'època d'esplendor de la ciutat salmantina trigaria a arribar. De fet, entre altres episodis destacats, va ser assetjada per Aníbal .

- Sevilla : els primers que van fundar una ciutat (o una cosa semblant a això) a la zona que ocupa la capital d'Andalusia van ser els tartessis , al segle VIII abans de Crist. Darrere d'ells van passar els cartaginesos , que serien derrotats pels romans , que la van convertir en Hispalis . Més tard va ser una de les principals ciutats d' al-Àndalus .

- Màlaga : és una evidència enorme que la Malaka fenícia és la mare de l'actual capital de la Costa del Sol. De nou, aquesta civilització va buscar un enclavament situat a la riba del Mediterrani; l'esdevenir dels anys va fer que passés a mans cartagineses i, posteriorment, romanes , quan es van construir monuments com el teatre i les termes.

- Granada : l'última ciutat andalusa de la llista pot presumir de tenir el seu origen gairebé de forma paral·lela als eivissencs. Ilturir és el nom d'un assentament iber de prop del segle VII abans de Crist. Amb els anys es convertiria en Iliberri , mentre que l'arribada dels romans la farien ser Iliberis . La seva màxima esplendor arribaria amb els àrabs .

- Eivissa : abandonar Andalusia havia estat complicat, però ara deixem fins i tot la península. Prop del 650 abans de Crist, els cartaginesos es van establir en un enclavament al que posarien com a nom Ibossim . La zona seria assetjada i arrasada a la Segona Guerra Púnica i més tard, es rendiria a les tropes romanes que van posar peu a l'illa.

- Barcelona : els laietans , una tribu ibera , ja van tenir assentaments a la zona al segle VI abans de Crist. La capital de Catalunya va passar també a estar sota el control de cartaginesos i romans , que la van batejar com a Bàrcino . En el seu moment de més creixement va arribar a tenir prop de 8.000 veïns.