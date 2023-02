Un nen amb mobilitat reduïda competeix a la primera Cursa Infantil Adaptada a les festes de Sant Roc. | @EP

L'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat (d'almenys el 33%) o trastorn greu de conducta; amb trastorn greu de la comunicació i del llenguatge associat a necessitats educatives especials; i aquells amb necessitat específica de suport educatiu associat a trastorn de l'espectre de l'autisme podran sol·licitar l'ajut universal de 400 euros inclòs a la partida de beques de 2023, que puja a 2.520 milions d'euros.

Així ho reflecteix el Reial decret pel qual s'estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l'estudi per al curs 2023-2024, publicat al Butlletí Oficial de l'Estat, després d'aprovar-se al Consell de Ministres, que estableix que el subsidi universal per a alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu és compatible amb la beca que cada estudiant pugui percebre en funció de la situació econòmica familiar i les circumstàncies personals de necessitat educativa especial.

Aquest ajut universal per a despeses addicionals de caràcter general associades a l'escolarització d'aquests alumnes beneficiarà aquest any més de 240.000 estudiants, i per això el Govern destinarà 200 milions d'euros, destinat a, segons indica el document, "ajudar famílies els fills de les quals necessiten" residir fora del domicili familiar per estudiar o tenen alguna necessitat educativa específica, per recolzar-los en els esforços econòmics addicionals que assumeixen, especialment en l'actual context, amb una greu crisi energètica i el seu impacte en el cost de la vida”.

L'Executiu justifica l'aprovació d'aquesta ajuda extra pel fet que les famílies amb fills que tenen aquestes necessitats "assumeixen uns costos addicionals molt significatius per atendre els requisits vitals dels seus fills, cosa que, unida a les circumstàncies econòmiques actuals, cal un suport extraordinari, que se sumarà a les quanties que ja figuren a la convocatòria, resultant un increment addicional de les ajudes amb aquest subsidi".

Aquest ajut està destinat a l'alumnat que cursi estudis als nivells de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior, cicles formatius de Grau Bàsic, així com programes formatius de Formació Professional.

CERMI DEMANA QUE L'AJUDA ARRIBEU TAMBÉ A ALUMNES QUE NO ARRIBEN AL 33%

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha celebrat que a la partida de beques aprovada pel Consell de Ministres s'hagi inclòs una ajuda complementària de 400 euros per als estudiants amb una discapacitat acreditada superior al 33%, encara que demana a l'Executiu estendre-la a aquells alumnes que no assoleixin aquest grau.

El president de l'entitat, Luis Cayo Pérez Bueno , ha explicat que al sector de l'educació sempre s'ha posat més atenció pel que fa a les mancances que podien patir les famílies o la infància, mentre que la discapacitat no era tinguda en compte.

I, en aquest sentit, que el moviment associatiu de la discapacitat va començar fa anys a reclamar al Govern la necessitat d'un suport més gran o "més intens" per als alumnes del col·lectiu perquè " el procés d'inclusió educatiu sigui exitós" . "Necessiten suport humà, tecnològic i material i això suposa un sobrecost", ha apuntat Pérez Bueno, per recordar que aquests suports "no sempre els proporciona el sistema educatiu".

"Es necessitava que en la política de beques hi hagués una diferenciació en funció d'una necessitat més gran i la discapacitat és sens dubte una necessitat més gran ", ha apuntat el president del CERMI , que ha celebrat l'"excel·lent notícia" que s'incrementi aquesta quantitat per a les beques a l'alumnat amb necessitats de suport educatiu: "Esperem que aquesta línia es mantingui, es consolidi i s'institucionalitzi cap al futur i que pugui ser l'inici d'altres polítiques d'ajuts millors que tenim a l'agenda".

UNA REVISIÓ ANUAL DE L'AJUDA

També Plena Inclusión ha celebrat la mesura del Govern i té peticions a fer a l'Executiu. En concret, aquesta entitat crida a actualitzar la quantia d'aquestes ajudes de forma anual ia avançar en el desenvolupament de l'educació inclusiva.

La presidenta de Plena Inclusió, Carmen Laucirica , ha defensat la necessitat d'actualitzar anualment aquestes ajudes recordant el sobrecost que "assumeixen desenes de milers de famílies al país" i que, per exemple, en l'actualitat, s'ha vist "incrementat per la crisi econòmica i la inflació".

De la mateixa manera, ha recordat a l'Executiu la urgència de proveir de fons que permetin formar el professorat, adaptar els centres educatius, així com garantir d'ajustos personalitzats que facilitin a l'alumnat amb Necessitats Educatives Especials (NEE) un accés a l'aprenentatge com el dels seus companys i companyes.

El desenvolupament d'aquestes mesures, que apareixen recollides a la disposició addicional quarta de la Llei d'educació vigent, encara no s'ha emprès, ha assenyalat plena inclusió, abans d'urgir el Govern a garantir el dret a una educació inclusiva de tot l'alumnat.

"LES SEVES NECESSITATS SÓN TAMBÉ ESTRUCTURALS"

El Consell Espanyol per a Defensa de la Discapacitat i la Dependència (CEDDD) també ha celebrat la nova mesura econòmica anunciada aquesta setmana pel Govern per donar suport el curs vinent amb un xec de 400 euros als estudiants amb discapacitat i ha instat l'Executiu que aquesta ajuda " no sigui una cosa puntual i es quedi a la punta d'iceberg de la veritable problemàtica de l'alumnat amb discapacitat a Espanya : cobrir les necessitats estructurals que garanteixin l'accés a l'educació de tots els menors, tinguin discapacitat o no".

Tot i això, CEDDD ha donat suport a la voluntat del Govern de garantir la igualtat en l'accés a l'educació amb el xec esmentat, però entén que la bona voluntat de la mesura es quedarà en paper mullat si no es complementa amb iniciatives que garanteixin l'accessibilitat als centres i la lliure elecció de model educatiu a les famílies.

"És urgent cobrir les necessitats estructurals de les famílies amb fills amb discapacitat; adaptacions curriculars, professorat especialitzat i moltes més qüestions que tenen a veure amb el benestar i l'autonomia del menor", ha apuntat l'adjunta a la Presidència de CEDDD, Mar Ugarte.

Davant d'aquesta situació, CEDDD entén que "és més necessària que mai la coexistència pacífica de l'Educació Ordinària i l'Educació Especial , atès que la segona pot donar resposta a les necessitats de milers de famílies amb discapacitat".

Amb aquest objectiu, CEDDD ha elaborat amb l'Associació Nacional de Centres d'Educació Especial (ANCEE) un manifest, que ha rebut el suport d'una vintena d'associacions i dos centenars de particulars pel dret dels pares a triar l'educació que volen per als seus fills , en entendre que l'elecció dels pares garanteix l'interès superior del menor, aconseguint una educació adaptada a les necessitats acadèmiques, afectives i socials.