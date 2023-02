Foto: Europa Press



El Tribunal Suprem ha unificat doctrina i ha fixat que una caiguda de camí al bar en horari de treball és un accident laboral perquè "s'ha d'entendre com una activitat normal de la vida laboral" que, si no hagués estat treballant, no s'hagués produït .



Els magistrats de la Sala Social han estudiat el cas d'una dona que el novembre del 2016 "va patir una caiguda quan es dirigia des del seu centre de treball a un bar a berenar". Aquesta caiguda li va provocar una "situació d'incapacitat temporal" per la qual després es va obrir un expedient en què es va declarar que l'accident va ser laboral i que la responsabilitat era de la mútua corresponent.

La mútua, disconforme amb la conclusió, va portar el cas als tribunals perquè "la situació d´incapacitat temporal de la treballadora fos declarada derivada d´accident no laboral".



El Jutjat Social Número 1 de Màlaga va desestimar la demanda i va coincidir que "l'accident va tenir lloc en ocasió de la feina, en la mitja hora d'entrepà que es qualifica com a temps de treball pel conveni col·lectiu". El Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia va confirmar la decisió.

La mútua en qüestió va anar al Suprem per demanar-li que unifiqués doctrina perquè, segons ell, el Tribunal Superior de Justícia d'Astúries havia dictat una sentència en què s'arribava a una altra conclusió en un cas similar. "Entre les sentències hi ha la identitat necessària per apreciar que els seus pronunciaments són contradictoris", apuntava el recurs.

EL DESCANS ÉS TEMPS DE TREBALL

Ara el Suprem, en una sentència a què ha tingut accés Europa Press , ha indicat que la decisió a què va arribar el tribunal andalús és la que s'aferra a la "doctrina correcta". Els magistrats han explicat que "les circumstàncies que envolten el cas evidencien que l'accident va tenir lloc en ocasió de la feina, en produir-se en el temps de treball de què va disposar la treballadora per reposar forces".

En la resolució, de la qual ha estat ponent la magistrada María Luz García Paredes, el tribunal ha incidit que el fet que el lloc on va esdevenir el sinistre no fos pròpiament el lloc de la seva activitat professional no altera la seva vinculació amb el treball. "La seva sortida del centre (...) s'ha d'entendre com una activitat normal de la vida laboral que si no prestaven serveis no s'hagués produït", ha afegit.