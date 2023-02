Durant tota la nit s'han registrat temperatures molt baixes a les zones d'interior, sobretot al nord de la província de Castelló com Castellfort (-8,6ºC), Fredes (-8,4ºC), Vilafranca (-7,4ºC) o Morella (-6,2ºC) @ep

El fort vent del nord-oest ha deixat aquesta matinada sensacions tèrmiques al nord de Castelló entre -15 i -20 graus centígrads, segons el balanç de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Al litoral també han baixat les temperatures, amb entre tres i quatre graus de mínima, i el vent ha deixat sensacions tèrmiques properes a zero graus, sobretot en zones obertes i ben exposades al vent de nord-oest de València i Castelló i una mica allunyades del mar.

Per a aquest dimarts 28, AEMET ha decretat l'avís groc per fred a l'interior de València i Alacant, així com per fenòmens costaners al litoral d'aquestes províncies i per ratxes de vent de més de 80 quilòmetres per hora a Castelló.