La presidenta de Junts, Laura Borràs, el dia que declara al TSJC / @EP

Els guàrdies civils que han comparegut com a pèrits en el judici la presidenta de Junts i exdirectora de la ILC, Laura Borràs , han afirmat aquest dilluns davant el jutge que van preservar sense alterar les proves informàtiques recollides als discos durs del també acusat Isaïes H. , mentre que els pèrits contractats per la defensa d'ella els han contradit.

El judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha de seguir aquest dilluns a les 15.30 hores amb la declaració de Borràs, per a qui Fiscalia demana 6 anys de presó, 21 d'inhabilitació i multa de 144.000 euros pels presumptes delictes continuats de prevaricació i falsedat documental, en suposadament fraccionar contractes de la ILC per encarregar-los a dit al seu amic Isaías H. sense haver de licitar-los.

La sessió d'aquest dilluns al matí ha estat dedicada a aquesta prova pericial , en què els tres guàrdies civils han explicat que van fer còpies dels discos durs per analitzar-los sense treballar sobre els originals, i han sostingut que "no es podia alterar el contingut original".

En aquests discos durs, els investigadors van trobar mails on Borràs donava instruccions a Isaías H. per preparar pressupostos "comparsa" per poder-li adjudicar a dit contractes presumptament fraccionats quan ella dirigia la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), i també n'hi havia als correus els pressupostos que ell presentava.

A preguntes de la defensa de Borràs, els guàrdies civils han admès que "no hi ha cap prova" que la còpia que feien servir per fer l'anàlisi sigui idèntica al disc dur original, però han afirmat que es pot garantir que són iguals, davant d'això com l'advocat de Borràs, Gonzalo Boye, els ha recordat que, com a pèrits, no poden mentir al judici.

Els pèrits de la Guàrdia Civil han argumentat que "està documentat perfectament" el bolcat i precinte de les proves per certificar que les còpies que van analitzar eren fidedignes: els investigadors clonaven el disc i el guardaven, i d'aquesta còpia en feien altres còpies que feien servir per treballar.

"S'INTERACTUÀ" AMB EL DISC

En canvi, els pèrits de la defensa de Borràs, Javier Rubio i Luis Enrique Hellín, han qüestionat que no s'hagi canviat el contingut dels discos durs incautats.

També han dit que al primer disc es va calcular dues vegades el 'hash' ("una operació matemàtica que s'utilitza a nivell mundial i que permet garantir la integritat de l'evidència"), però va resultar amb dues numeracions diferents, per la qual cosa conclouen que va ser modificat, encara que no poden especificar a quins fitxers va afectar.

A preguntes de la Fiscalia, els pèrits de la Guàrdia Civil han afirmat que el 'hash' d'un disc dur pot canviar per factors com, per exemple, si rep un cop.

Respecte al segon disc, Rubio ha criticat que els Mossos --que s'encarregaven de la investigació abans que la Guàrdia Civil i que van confiscar els discos durs-- "va ser accedit 'in situ', s'hi va interactuar, cosa que no és un procediment forense adequat perquè estàs toquetejant i això no es pot fer”.

Ha detallat que els Mossos van fer servir aquest ordinador per connectar al compte de mail d'Isaías H., van crear i van modificar arxius i carpetes i li van connectar "almenys 10 o 11 dispositius diferents", com ara discos durs externs i una impressora.

Abans del judici, la Fiscalia es va oposar que el pèrit Luis Enrique Hellín --que abans es deia Emilio Hellín-- comparegués al judici per la seva condemna del 1982 a 43 anys de presó per l'assassinat de la militant del Partit Socialista dels Treballadors Yolanda González.