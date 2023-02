Així, posa en relleu que el 2020 van morir 31.976 persones en llista d'espera de la dependència (el 16,9% del total de morts de persones en situació de dependència); el 2021, 26.212 persones (16%) i, el 2022, 23.748 (13,1%).

Per comunitats autònomes, segons les dades del Govern, la comunitat on més persones van morir en llista d'espera el 2022 va ser Catalunya, amb 9.200; seguida d'Andalusia, amb 3.746; País Basc, amb 1.976; Comunitat de Madrid, amb 1.637; Comunitat Valenciana, amb 1.409, i les Canàries, amb 1.282.

Les comunitats amb menys morts de persones en llista d'espera van ser Ceuta (16), Melilla (17), Castella i Lleó (32) i Navarra (140).

Segons informa el Govern, el procés entre sol·licitud i resolució del Programa Individual d'Atenció (PIA) ha d'incloure un màxim de sis mesos, tal com estableix la Llei de promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència.

S'entén com a 'llista d'espera' la composta per aquelles persones per a les quals hagin transcorregut més de sis mesos sense resolució PIA des de la data de sol·licitud de valoració, segons precisa l'Executiu.