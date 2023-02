Arxiu - Detall de la façana principal de l'Audiència Provincial de Sevilla, 21 de juny de 2022 a Sevilla (Andalusia, Espanya) - Joaquin Corchero - Europa Press - Arxiu

L'Audiència de Sevilla ha reduït de 12 a set anys de presó la pena imposada el 2008 a un home per una agressió sexual comesa sobre una dona gran a la qual a més va assassinar, de manera que la seva pena global de presó queda reduïda de 27 a 22 anys , a compte de l'aplicació de la nova Llei Orgànica 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual, coneguda com la llei del “només sí és sí”.

En una sentència emesa el 23 de gener passat, difosa per l'Oficina de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia i recollida per Europa Press, la Secció Primera de l'Audiència de Sevilla aborda un plantejament de revisió d'una condemna imposada el 2008, davant l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual, després de la qual pesen centenars de revisions de condemna a la baixa i sentències posteriors de què s'han beneficiat els acusats, atesa la unificació dels delictes de abús i agressió en un sol tipus i la màxima que davant d'una col·lisió entre dues normes penals de vigència temporal diferent, cal aplicar la pena més favorable per al reu.

Es tracta de la pena imposada a José CC, condemnat el 2008 a 27 anys de presó per robar, violar i assassinar una dona gran de 82 anys, al seu domicili de la localitat sevillana de Dos Hermanas.

LES PENES INICIALS



Més detalladament, l'Audiència precisa que va ser condemnat a 15 anys pel delicte d'assassinat, a 12 anys més de presó pel delicte d'agressió sexual ia una multa de 180 euros per una falta de furt , així com a indemnitzar amb 30.000 euros els hereus de la víctima.

L'Audiència detalla que l'inculpat va ser condemnat per un delicte d'agressió sexual dels articles 178, 179 i 180.3 del Codi Penal vigent al moment de la sentència inicial, amb una forquilla de penes d'entre 12 a 15 anys, gràcies a la qual se li va imposar el càstig de 12 anys, és a dir, la pena mínima contemplada.

Al punt, precisa que amb la nova Llei Orgànica 10/2022 de garantia integral de la llibertat sexual, els fets atribuïts a aquest home s'enquadrarien en articles que regulen penes d'entre quatre i 12 anys de presó i d'entre set i 15 anys presó, de manera que "aplicant el mateix criteri recollit a la sentència (inicial), procedeix la pena mínima de set anys segons l'actual regulació", així com cinc anys de llibertat vigilada post penitenciària i cinc anys d'inhabilitació per a ocupació o activitat que impliqui contacte directe amb menors, també d'acord amb la nova legislació.

EL "DRET QUE SEMPRE ASSISTEIX" ALS REUS



"Assisteix als penats sempre el dret a l'aplicació de la norma més beneficiosa, encara que sigui en moment posterior a dictar-se les condemnes", recorda l'Audiència, que a aquest efecte revisa la condemna en el sentit de reduir de 12 a set els anys de presó pel delicte d'agressió sexual i afegir cinc anys de llibertat vigilada post penitenciària i cinc anys d'inhabilitació per a ocupació o activitat que impliqui contacte directe amb menors.