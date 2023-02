Un camió circula sota la neu. Foto: Europa Press

Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat, el matí d'aquest dimarts 28 de febrer, l’alerta del Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat) un cop el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha finalitzat l’episodi de nevades a cotes baixes que va començar el passat diumenge 26.

En aquest període, el telèfon d’emergències 112 ha rebut 77 trucades per 64 incidents. Més de la meitat d'aquestes, un 51,43%, han estat de la comarca del Barcelonès.

Segons l’SMC, no s'han registrat gruixos de neu destacables, i als llocs on ha agafat terra els gruixos han estat inferiors a 2 centímetres.

Els Bombers de la Generalitat i el Servei Català de Trànsit han informat que no tenen incidències per la nevada en aquests moments.

ALERTA PER ONATGE

En canvi, el Procicat manté en Alerta el Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT) per fort onatge. I és que segons el SMC, es preveu que es poden superar els 2,5 metres d’alçada i hi haurà mar de fons de component est.

L’onatge ha d’afectar principalment i de forma més intensa l’Alt i el Baix Empordà, però també el litoral de Barcelona, el Baix Llobregat, el Baix Ebre i el Montsià. L’episodi està previst que acabi l'1 de març, quedant ja restringit a l’Empordà.

Els responsables del Procicat demanen extremar les precaucions al front marítim a causa del fort onatge i tenir molta cura a les zones portuàries, espigons i en les activitats que es realitzin prop de la costa. Cal evitar també anar a fer fotografies o mirar com trenquen les onades per evitar posar-vos en perill vosaltres o qui us estigui acompanyant.