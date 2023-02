En una providència del 15 de febrer passat, el jutge Hermenigildo Alfredo Barrera apunta que, després de rebre l'informe del Ministeri Públic, el seu jutjat és competent per a aquesta causa i en conseqüència avança que és procedent prendre declaració als investigats, per la qual cosa oficia la Policia perquè us faci arribar el nom complet i l'adreça actual dels mateixos.

A la querella de Rosell, a la qual ha tingut accés Europa Press, s'apunta que el comissari Villarejo, l'inspector en cap de la UDEF Alberto Estévez, l'antic inspector del Cos Nacional de Policia Antonio Giménez Raso i l'agregat de l'FBI a la Ambaixada dels Estats Units a Madrid, Marc L. Varri, estan implicats en l'emissió i la presentació d'informes policials "mendaços" que van tenir com a destinatari el Jutjat Central d'Instrucció que va acordar la presó provisional de l'empresari català durant 2 anys. Afegeix que a més a més es van celebrar reunions entre membres de cossos policials, confidents suposadament retribuïts amb fons reservats i agents de l'Ambaixada dels Estats Units a Espanya.

L'equip legal de Rosell indica a la querella que si bé actua contra aquestes quatre persones, de moment no va contra la senadora del Partit Popular Alicia Sánchez-Camacho, "considera (...) que el paper que se li atribueix al relat de fets podria atorgar-li sobradament la condició de querellada".

I apunta que, atès que els querellats "tenien en el moment dels fets la condició d'autoritats i funcionaris públics de l'Estat espanyol i van actuar en l'exercici dels seus càrrecs respectius", emprèn també l'acció civil "en reclamació de tots aquells perjudicis econòmics i morals (...) contra els querellats persones físiques i contra l'Estat que representaven".