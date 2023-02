TikTok @ep

Simona , la parella de l'home que ha estat condemnat per bufetejar-la a TikTok, ha assegurat a través d'un vídeo difós en aquesta xarxa social que no s'acostarà al condemnat malgrat que la seva "felicitat és estar-hi".

"No ens podem veure perquè hi he de pensar, encara que tingui ganes de veure'l, besar-lo, abraçar-lo, encara que el trobi a faltar, no m'hi puc acostar" , ha assenyalat a través d'un vídeo en referència a la sentència que condemna l'home a un any de presó ia tres anys de prohibició per acostar-se a la jove o posar-s'hi en contacte.

Simona ha considerat que el que "volen" és que s'hi acosti per "fer-lo a la presó". "Ho compliré, en tres anys no m'hi acostaré, no donaré el gust a aquest país que el fiquin a ell", ha assenyalat.

Finalment ha assegurat que s'ho passarà "molt malament" per no poder veure el condemnat. "No estaré feliç, la felicitat és estar amb l'amor de la meva vida, però bé, ningú m'entendrà", ha conclòs.

LA SENTÈNCIA

En concret, el Jutjat Penal de Sòria va condemnar a un any de presó l'home que va donar una bufetada a la seva dona mentre aquesta realitzava una emissió en directe a través de la xarxa social TikTok. Se la condemna com a autor d'un delicte de maltractaments a l'àmbit de la violència contra la dona per agressió "davant milers de persones".

La sentència inclou tres anys de prohibició d'acostar-se a menys de 300 metres de la persona, el domicili i el lloc de treball de la víctima i de comunicar-hi per qualsevol mitjà o procediment, directe o indirecte.

Així mateix, se'l condemna a tres anys més de privació del dret de tinença i port d'armes, segons la sentència facilitada aquest dilluns pel Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.

La jutgessa ha estimat, una vegada valorada la prova en conjunt, que "l'acusat, d'una manera pública i notòria, davant de milers de persones, va agredir la seva dona, amb intenció de menyscabar la seva integritat física i d'humiliar-la en públic".

Així mateix, ha afegit que "sense que consti que li causés lesions, es va produir un maltractament evident i real, amb la qual cosa es compleixen tots els requisits previstos a l'art. 153.1 del Codi Penal i procedeix la condemna de l'acusat com a autor d'un delicte de maltractament d'obra a l'àmbit de la violència contra la dona".

NO NECESSÀRIA DENÚNCIA DE LA VÍCTIMA

A la sentència, la magistrada ha aclarit que "en els delictes de violència de gènere no cal la denúncia de la víctima, i s'ha de castigar una vegada que es té coneixement de la seva comissió".

En aquest sentit, ha apuntat que "prou amb el simple fet de la retransmissió en directe de la bufetada perquè els poders públics despleguin l'àmbit de protecció de la víctima, amb independència que ella es reconegui com a tal".

La jutgessa ha assenyalat que "tampoc és justificació de l'agressió, ni suposa que no sigui castigada, el fet que la víctima consenti i justifiqui la bufetada".

"Als delictes de violència contra la dona, com en tots els delictes de lesions greus, el consentiment de la persona agredida és irrellevant i procedeix el càstig en tots els casos", adverteix la jutjadora.

PENA

En la graduació de la pena, la jutgessa ha tingut en consideració que l'home "va copejar la víctima en públic, davant de milers de persones, amb la finalitat, a més de causar-li un maltractament físic, d'humiliar-la i menysprear-la davant dels seus amics i coneguts; va imposar la seva dominació sobre la seva dona davant les xarxes socials, sense que el fet que estigués en directe el fes aturar la seva agressió; i es va sentir ofès pel que li havien dit a la seva dona i va reaccionar agredint-la en públic”.

"Aquesta conducta mereix el retret penal més gran que permet la llei, mereix que s'imposi la pena en el grau màxim, ja que l'acusat no és capaç de respectar la seva dona, ni tan sols en públic", recull la sentència.

A més, "aquesta conducta ja ha estat repetida en ocasions anteriors, ja que la víctima reconeix que, amb anterioritat a aquests fets, ha rebut dues pallisses".