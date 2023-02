Catalunya / @EP

Els embassaments de les conques internes catalanes es troben al 27,78% de la seva capacitat , quan l'any passat en les mateixes dates eren gairebé al doble, amb el 53,5%.

Així ho reflecteix la darrera actualització aquest dimarts de l‟informe de l‟estat dels embassaments de l‟ Agència Catalana de l‟Aigua (ACA).

L'embassament de Darnius Boadella és al 30,85% de la seva capacitat --al 40,29% fa un any--; el de Sau al 14,99% –fa un any estava al 47,95%–; Subseca el 36,66% --enfront del 61,47% del 2022--; La Baells al 26,33% --52,01% fa un any--; La Llosa del Cavall al 26,21% –51,12% l'any passat–; Sant Ponç al 40,25% --75,61% fa un any--; Foix al 76,26% –al 91,42% fa un any–; Siurana al 7,79% --enfront d'un 30,06%--; i Riudecanyes al 9,11% --20,70% l'any passat--.

L'estat dels embassaments de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) amb una capacitat superior als cinc hectòmetres cúbics se situa al 38,67%, quan fa un any es trobaven a un 56,7% de la seva capacitat.

NOVES MESURES DEL GOVERN



En roda de premsa posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts, s'ha informat que Catalunya decretarà aquest dimecres la fase d'"excepcionalitat" arran de la sequera al sistema Ter-Llobregat ia l'aqüífer del Fluvià Muga, una mesura que suposa reduccions a l'ús de l'aigua i que afectarà 224 municipis de 15 comarques amb més de 6 milions d'habitants.

Catalunya fa més de dos anys que està en sequera : amb la nova fase d'excepcionalitat, que decretarà aquest dimecres l'ACA, es prohibirà regar zones verdes públiques i privades i netejar el carrer amb aigua potable, entre altres mesures.

La Generalitat permetrà el reg "gota a gota" o amb regadores per evitar que els arbres morin i reduirà la dotació d'aigua mitjana per persona: en excepcionalitat, passarà a ser de 230 litres per habitant i dia -en situació d'alerta, hi era el 250--.

La fase d'excepcionalitat implicarà la reducció del 40% d'aigua per a ús agrícola, a més de la reducció per a usos industrials (15%) i lúdics --15% en usos assimilables i 50% en risc--, restriccions el compliment del qual el Govern controlarà amb sancions.

La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha detallat que hi ha ajuntaments i entitats subministradores que encara no han comunicat informació sobre usos i volum d‟aigua al‟ACA, i que alguns ajuntaments superen les dotacions d‟aigua previstes; tots ells són suposats sancionables, ha recordat.

Segons ha explicat, la prioritat és garantir l'aigua de boca i evitar el risc de desproveïment en un moment en què Catalunya té un volum de reserves “molt baix”, del 27%, a les portes de la primavera.

ALTRES MESURES



El Govern també ha aprovat augmentar el volum d'aigua que trasllada diàriament del pantà de Sau al de Susqueda (Girona) per "preservar al màxim possible" l'aigua de Sau i evitar que es barregi amb el fang del fons a mesura que baixa el nivell. que en reduiria la qualitat.

Entre el maig i el juny, es podria activar l'aprofitament del reg Comtal, cosa que aportaria 200 litres per segon, i l'ACA requerirà els ajuntaments amb pous municipals perquè els activin per sumar 300 litres per segon.

El Govern també ha aprovat aquest dimarts un decret llei destinat a protegir la disponibilitat de les fonts de subministrament de les xarxes d'abastament d'aigua potable per evitar interrupcions del servei a les cases.