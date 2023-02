Professor / Freepik

El 54,1% dels docents universitaris són permanents, cosa que implica que gairebé la meitat no tenen un contracte permanent; el 57,4% tenen dedicació a temps complet; i el 71,9% són doctors.

Així ho reflecteix l''Estadística de personal de les universitats' del curs 2021-2021 del Ministeri d'Universitats, que assenyala que l'edat mitjana dels professors universitaris se situa en 49,4 anys, sent en el cas de les dones tres anys menor a l'edat mitjana dels homes.

El personal total de les universitats el curs 2021-2022 és de 229.270 efectius (un 2,63% més que el curs anterior), dels quals 133.484 corresponen a personal docent i investigador (PDI), 66.593 a personal d'administració i serveis (PAS) i 29.193 al conjunt del personal empleat investigador (PEI) i del personal tècnic de suport a la investigació (PTA).

El personal docent i investigador a les universitats el curs passat es va situar en 133.484, fet que suposa un 2,76% més que el curs anterior. El 43,7% són dones.

Del total de personal a les universitats, les dades del Ministeri indiquen que 192.041 pertany a universitats públiques i 37.229 a universitats privades. Així, el 17,5% del total del professorat pertany a universitats privades on la plantilla és una mica més jove, amb un percentatge de dones més gran (46,6%).

L'edat mitjana del funcionari docent és de 55,8 anys, i en el cas particular del catedràtic d'universitat és de 59 anys. El 37,5% del personal funcionari són dones , situant-se aquesta xifra en 26,3% per a les catedràtiques d'universitat.

Per categoria: el professor titular duniversitat representa al 25,4% del total del professorat, seguit per la figura del professor associat que representa al 25,3% del total de docents.

L'àmbit amb més docents és el de Salut i serveis socials amb 20.732 docents, el 51,8% dels quals són dones.

L'àmbit d'educació és el que té més presència de dones docents amb un 55,4%. Tot i això, en els àmbits de Ciència, Enginyeria, indústria i construcció i Informàtica (àmbits STEM) el percentatge de dones docents se situa en el 38,2%, 24,8% i el 20,5%.

Pel que fa als mèrits a la investigació del funcionari de carrera: el 85,2% té almenys un sexenni, el 4,6% ha aconseguit la quota màxima de sexennis remunerats (6 sexennis) i el 49,5% disposa dels sexennis màxims que pot assolir si pren com a inici del període de recerca l'any de defensa de la tesi (sexenis òptims).

En el cas dels catedràtics: el 99,2% disposa d'almenys un sexenni, el 70,4% ha aconseguit els sexennis òptims i el 15,3% ha aconseguit 6 sexennis. Per sexe, el 52,5% dels homes han aconseguit els sexennis òptims davant del 44,7% de les dones. Respecte al percentatge amb 6 sexennis, se situa al 2,7% per a la població femenina i al 5,8% per a la masculina.

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVICIS

El personal d'administració i serveis el curs 2021-2022 arriba a la xifra de 66.593 (un 1,7% més que el curs anterior), 54.575 dels quals pertanyen a universitats públiques i 12.018 a universitats privades.

El 94,4% del personal dadministració i serveis tenen dedicació a temps complet i el 72,8% són permanents. L'edat mitjana és de 49,4 anys i el 61,7% són dones.

El 18,0% del total del PAS pertany a universitats privades i constitueixen una plantilla més jove amb un percentatge del 27,3% de personal menor de 35 anys davant del 4,3% de les universitats públiques. A centres propis d'universitats públiques, el 64% del PAS és funcionari, del qual el 67,3% són dones. Pel que fa al PAS contractat, la població femenina baixa al 44,9%.

PERSONAL EMPLEAT INVESTIGADOR

El personal empleat investigador, el curs 2021-2022, se situa en 20.791 investigadors, un 6,2% més que el curs anterior. D'aquests, el 93,1% estan adscrits a universitats públiques.

A més, les dades apunten que el 73,9% del personal empleat investigador és menor de 35 anys, el 46,5% són dones i el 64,3% procedeix de convocatòries públiques competitives.

Pel que fa a les convocatòries públiques competitives, el 78,7% corresponen a convocatòries predoctorals on la presència de la dona és del 48,3%.

PERSONAL D'INVESTIGACIÓ

El curs 2021-2022, el 44,6% de la plantilla de les universitats efectua alguna activitat relacionada amb la investigació, això és un total de 102.288 efectius. El 44,1% són dones i el 68,3% és personal docent.

A les universitats públiques se situa el 89,4% del personal de recerca universitari, un 47,7% del personal participa en recerca. Pel que fa al personal docent d'universitats públiques, el 55,8% fa activitats investigadores. Aquesta xifra baixa al 36,0% a les universitats privades.

El 96,2% del docent funcionari fa recerca, el 37,5% dels quals són dones. Del PDI contractat a les universitats, el 32,7% realitza investigació.